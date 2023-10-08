Я поддерживал Минские соглашения – военкор Стешин признал «чудовищную ошибку»

Провал попытки блицкрига в первые дни СВО более чем живописно показал ошибочность ставки России на Минские соглашения, с помощью которых Москва пыталась изменить Украину.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, например, когда-то поддержал Минские соглашения, бдительные люди, патриоты, которые были настолько праведные, что даже писали, стоя на коленях, они меня ещё в 2014-м записали в «зрадники». А теперь по прошествии стольких лет, я понимаю, что это была чудовищная ошибка. Горькая, и очень дорого нам обошедшаяся, и ещё даже не расплетённая до конца – последствия этой истории с Минскими соглашениями», – признал Стешин.

«А не получится ли, простите за крамолу, что мы и про спецоперацию когда-то можем так подумать лет через пять? Через пятьдесят? Про Минские соглашения ты раньше подумал», – отметил радиоведущий Иван Панкин.

«Поспешил, да? Ну, просто увидел всё своими глазами, после того, как схлынула эйфория первых дней СВО, когда мы считали, что сейчас быстро всё закончим, но блицкриг не удался», – сказал военкор.

«Твоё мнение по поводу СВО не меняется же, а по поводу «Минска» – это же политика чистой воды, и там ты живых людей не видишь, которые отправляются на боевое задание и могут с него не вернуться», – добавил Панкин.

«Но я был много раз проклят за то, что поддерживал Минские соглашения. Я объясню, я действовал в логике войны, я нашёл очень красивую метафору, объясняющую мою поддержку «минских». Есть стрелы, которые пробивают панцири стальные, а есть стрелы охотничьи. Она, как правило, лёгкая, ажурная, с множеством кровостоков. Когда она попадает в бок кабану, кабан бежит-бежит, с каждым его новым шагом из него выходит всё больше и больше крови, пока обессиленное животное не падает на бочок, и до него доходит не спеша охотник и свежует добычу. Вот, для меня Донбасс был вот этой охотничьей стрелой, воткнутой этому «жовто-блакитному» хряку. Он должен был истечь кровью при определённых обстоятельствах. Например, если бы мы объявили Украине полностью экономическую блокаду. Если бы мы не опечатывали оружейки и ящики с боеприпасами на фронтах Новороссии, в Донбассе, ЛНР, запрещая чуть ли не письменными приказами открывать ответный огонь по укропам. Это известные факты. А наоборот бы шевелили и дербанили врага – просто без остановки, каждый день он бы что-нибудь получал. Вот тогда бы да – тактика охотничьей стрелы бы сработала, и «минские» бы выгорели», – привёл аналогию военкор.

Однако, констатировал Стешин, «получилось – как получилось».

«А так – Украина получила мощнейший триггер-раздражитель в виде Донбасса и Крыма, национальную обиду – на такой национальной обиде когда-то вырос Третий рейх очень быстро. У этих было девять лет, при всей деятельной поддержке «мирового цивилизованного сообщества» они умудрились за девять лет создать нацию «политический украинец» – человек, который не имеет ни капли украинской крови, но готов сколько угодно чужой любой крови пролить… перевооружили, подготовили, и мы сейчас имеем то, что имеем», – сказал журналист.