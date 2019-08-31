«Я получил страшные ответы»: Бессмертный о грядущем расколе у Зеленского

31.08.2019, Киев, Владимир Гладков

На Донбассе происходит возобновление схем контрабанды угля с заменой ставленников экс-президента Петра Порошенко на людей нового «гаранта» Владимира Зеленского. Во фракции «Слуга народа», наспех сколоченной из числа «западенцев» и представителей других регионов Украины, намечаются фатальные противоречия относительно судьбы ЛДНР.

Об этом в эфире канала «UMN» заявил уволенный Зеленским экс-представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не буду называть фамилии, чтобы сохранить лояльное участие тех людей в той фракции («Слуга народа» – ред.), у них кардинально противоположные взгляды. Ко мне пришла группа людей, которые хотят заниматься проблематикой реинтеграции Донбасса. Я с ними общался, я задал те вопросы, на которые я получил страшные ответы! И я хочу это соотнести с теми депутатами фракции, которые представляют Ивано-Франковскую область, Хмельницкую – как эти люди будут работать вместе?» – сокрушался Бессмертный.

«А что вы услышали?» – спросил ведущий интервью украинский пропагандист Роман Скрыпин.

«Есть просто взгляды, которые, с точки зрения их реализации, приведут этих людей к личной политической катастрофе. Это оценка нынешней ситуации, понимание, как эти процессы можно запускать, кто может это делать», – уклончиво ответил экс-переговорщик.

«Если сейчас на наших глазах происходит возобновление схемы «контрабаса» на угле, и при этом оно выставляется как достижение – посмотрите фамилии, кто в этот процесс втянут: от Максима Ткаченко до нынешнего губернатора, так называемого руководителя военно-гражданской администрации Комарницкого. Просто идёт замена тех, кто был от имени Петра Порошенко на тех, кто будет от имени Зеленского», – заявил Роман Безсмертный.