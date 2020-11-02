«Я поняла, что нужно учить русский язык» – сербская актриса

02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В плане культуры Сербия очень связана с Россией, поэтому неслучайно, что сербские актеры снимаются в российских фильмах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявила сербская актриса Милена Радулович, сыгравшая главную роль в российском научно-фантастическом триллере «Кольская сверхглубокая».

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«Нужно понимать, что Сербия очень связана в плане культуры с Россией, особенно если вы учитесь в Сербии на актера. Это и литература, и драматургия, постоянно играешь русские пьесы, смотришь советские фильмы, так что автоматически у актеров и режиссеров возникает какое-то увлечение», – сказала актириса.

Она вспоминает, что еще в школе хотела выучить русский язык, в том числе из-за любви к русской литературе, которую хотела читать в оригинале.

«К тому же у Милоша Биковича началась тогда карьера в российском кино, и он нам всем своим примером показал, что это возможно. Все поначалу думали, что ему просто повезло, но он сам убеждал, что это открытый рынок, где не будет предвзятого отношения как к чужаку, иностранцу. И тогда я поняла, что нужно действительно учить язык», – подчеркнула Радулович.

По ее словам, понадобилось три года, чтобы начать свободно говорить на русском.