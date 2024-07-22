«Я Попандопуло!»: в Крыму ФСБ задержала семью плохих шутников – фанатов нацизма, меджлиса и ВСУ

Любовь Смирнова.  
22.07.2024 22:27
  (Мск) , Судак
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


В селе Морское под Судаком сотрудники ФСБ задержали семью Аппазовых – отца и двух братьев. Старший Аппазов при появлении правоохранителей забыл свою фамилию… и представился героем кинофильма «Свадьба в Малиновке» Попандопуло, а двое его сыновей неудачно шутили в соцсетях и мессенджерах.

По информации телеграм-канала «Крымский СМЕРШ, братья Аппазовы размещали в соцсетях нацистские символы, украинскую государственную символику, ждали ВСУ, дома хранили нацистские шевроны и флаги Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В селе Морское под Судаком сотрудники ФСБ задержали семью Аппазовых – отца и двух...

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После беседы с правоохранителями братья заявили, что не имели злого умысла, и символику размещали давно и по незнанию. Тем не менее, решением суда оба арестованы на 15 суток, отправлены в КПЗ.

 

Отец семейства тоже отправился под административный арест на 15 суток за неудачную попытку пошутить с правоохранителями при исполнении.

На въезде в Судак в селе Лесное правоохранители задержали 68-летнего Амета Османова за поддержку экстремистского меджлиса и ВСУ.

Как это заведено у пронырливых заукраинцев, Османов одним из первых получил российский паспорт и оформил российскую пенсию, с которой и заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

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