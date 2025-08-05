Я превращал Россию в «чудовище», чтобы с удовольствием её ненавидеть – Невзоров

Елена Острякова.  
05.08.2025 16:29
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Русофобия, экстремизм


Беглый журналист, иноагент и экстремист Александр Невзоров записал себе в заслугу рост жестокости и криминалитета в российском обществе в 90-е годы после его телепередач. Позже он стал обвинять в этой жестокости весь русский народ.

Об этом он заявил в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый журналист, иноагент и экстремист Александр Невзоров записал себе в заслугу рост жестокости и...

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«В свое время, конечно, я много сделал для того, чтобы Россия превратилась в то чудовище, которым она стала. Это было без злого умысла. Я никогда не подозревал, что эти игры могут получить столь страшное развитие. Но когда они получили страшное развитие, я сделал свой выбор», – рассуждал Невзоров.

Теперь он не видит никакой принципиальной разницы между Россией и фашистской Германией, но считает, что «русский фашизм сделан из говна и палок и все делает не так, как следует».

Себя он считает частью не русского народа, а «европейской культуры» и гордится собственной русофобией.

«Я, конечно, русофоб. Русофобия – это такое светлое и нормальное качество… Взбесившаяся Россия меня искусала, обворовала. И я абсолютно в праве реагировать на нее, как на опасное, непредсказуемое и агрессивное существо», – высказался экстремист.

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