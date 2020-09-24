«Я президент, но я этого не афиширую» – Ургант о «тайной инаугурации Лукашенко

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Российский либеральный юморист Иван Ургант высказался об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая неожиданно состоялась вчера в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Минске. Казалось бы, чего тут Минск? Тайно. Была проведена инаугурации Александра Лукашенко. Церемония прошла во дворце Независимости. Уточняется, что на тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Несколько сотен человек! Представляете, насколько это надежные люди? Что они смогли сохранить это в тайне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Потому что в история Тарзана: всего три человека и никто не удержал. А что такое вообще тайная инаугурации? Это бывает вообще? Человек тайно становится президентом страны. У него спрашивают: “Вы президент?”. Он отвечает: “Ну, я это не афиширую…” Ну, остальные президенты знают», – сказал Ургант.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ранее Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым изобразил Лукашенко с сыном в бронежилетах и с автоматами, спародировав эпизод, когда белорусский президент прибыл на вертолете в свою резиденцию, обложенную протестующими.