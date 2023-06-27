«Я – президентка РФ» – Соболь продолжает чудить в соцсетях

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Соратница блогера-уголовника Алексея Навального, в прошлом презентовавшая себя как юристку, Любовь Соболь повеселила публику очередной серией постов в соцсетях.

26 июня она закрыла свой тг-канал и теперь пишет только в американской соцсети.

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«Я президентка новой Российской Федерации. Это я ..била Путина и пролили кровь», – написала Соболь.

Позже выяснилось, что Путин остался в живых, и навальнистка выставила ему ультиматум.

«Путин, тебе ровно минута на размышление… Не заставляй мою фотку без косметики публиковать, я ее еще вчера сделала, сидя на заднем дворике 5/5 метров, прямо в домашней одежде, в одной руке с мятным чаем, в другой – с… нет, не сигаретой, а с колой зеро. Кофеин – наше хипстеров и хрупких блондинок, оружие. Запомнили? Если нет, запишите. “Голос – наше оружие”. Это лозунг с мэрской компании 2013 года (для новеньких). Наш общий размашистый российский голос вся Россия услышит. А мир уж и не знаю, услышит ли, но мы попробуем прокричать: Путин! Герасимов! Шойгу!», – написала Соболь.

Во время вооруженного мятежа, устроенного Евгением Пригожиным, Соболь поддержала главу ЧВК «Вагнер» твитом «Давай!» и призвала его «мочить чекистов». А следом опубликовала пост на китайском языке. Примечательно, что в 2021 году Пригожин выиграл у нее два иска о защите чести и достоинства на миллион рублей.

Как пишет либеральная журналистка Екатерина Винокурова, Навальному сообщили о плачевном состоянии рассудка его соратницы. Это сделал адвокат Илья Ремесло, выступающий свидетелем на очередном суде блогера, проходящем в колонии. Отвечая на вопросы Навального, он предупредил его, что Соболь хотят отправить на принудительное лечение в наркологическую или психиатрическую клинику за рубежом, где она находится. Навальный, услышав от него эту новость, был заметно огорчен.

Ранее главарь экстремистской организации ФБК Мария Певчих объявила о «проблемах с психологическим здоровьем» Соболь, которые «юристка» не хочет признавать.

Проблемы начались еще в мае. Тогда Любовь предлагала олигархам «признать, что у всех члены маленькие – и отдать долг Родине», объявила известного московского либерала (ныне сбежавшего) Максима Каца «главным выгодополучателем войны в России». На недоумение подписчиков она отвечала предложением отписаться или «пристегнуть ремни», поскольку «это не разовая». Она поясняла это тем, что на нее якобы было совершено покушение ФСБ, и заверяла, что не пьет и не употребляет наркотики.

Осужденная по двум уголовным делам Соболь уехала из России в начале августа 2021 года, воспользовавшись паузой перед вступлением приговора в силу. Перед отъездом женщина объявила в соцсетях, что разводится с мужем. С любовником она побывала в Турции, Армении и Литве. В России Соболь бросила дочь.