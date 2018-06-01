01.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Я приехал в Донбасс воевать против НАТО – сербский доброволец

Война в Донбассе, несмотря на то, что имеет все признаки гражданской, является также агрессией НАТО против защитников Русского мира. Именно поэтому на стороне республик воюет так много выходцев из Сербии, которые на себе испытали все «прелести» западной демократии и НАТО.

Об этом в интервью «ПолитНавигатора» рассказал сербский доброволец Урош (позывной «Серб») военнослужащий армии ДНР.

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«ПолитНавигатор»: Давно ты в Донбассе, и что заставило тебя приехать сюда и принять участие в этой войне?

Урош: Да, давно. Увидел в интернете, что здесь творится. Здесь было много иностранных войск, поэтому я и приехал. Если бы это была просто гражданская война, я бы, наверное, не вмешивался, но здесь были войска НАТО, я видел, что они натворили в Сербии, в Косово, и в целом в Югославии, они развалили страну. Приехал сюда, нашёл своих земляков, сначала был со Стрелковым, потом познакомился с Деяном Беричем, после этого стал смотреть на происходящее по-другому. Здесь русский народ, и мы приехали его защищать. Мы любим Россию, тем более, что много русских воевало в Сербии, и здесь воюет много наших. Я знаю, что, приехав сюда, поступил правильно и многому здесь научился.

«ПолитНавигатор»: Насколько я знаю, ты служишь в Дебальцево, можешь прокомментировать обстановку на фронте в этом районе?

Урош: В районе Дебальцево очень горячо. Украинская артиллерия работает каждый день, причём сильно работает, агрессивно и без остановки. Много беспилотников, и с их помощью они бьют прямой наводкой – и миномёты, и Д-30, и 152-й калибр. Горячо, несмотря на подписанные Минские соглашения и перемирия. Но они их нарушают, и им за это ничего нет, а нам не разрешают стрелять, не дают патронов и снарядов, говорят: «Ребята, у вас Минские соглашения, мы не можем ничего поделать».

«ПолитНавигатор»: На твой взгляд, как дальше здесь будут развиваться события, рискнут украинцы пойти в наступление или ограничатся мелкими провокациями?

Урош: Я думаю, некоторое время они ограничатся мелкими провокациями, но это ненадолго. Рано или поздно всё это должно закончится, но чтоб что-то закончилось, оно должно начаться. Война длится с 2014 года, после Дебальцевского котла она как бы притормозилась, но война идёт, мирные жители гибнут, военнослужащие погибают каждый день по всей линии фронта, что в украинской армии, что у нас. Что-то должно произойти, может не сейчас, но через месяц, через два или через три, в будущем что-то будет.

«ПолитНавигатор»: Ходят упорные слухи, что Украина готовит либо полномасштабное наступление, либо какие-то серьёзные провокации к Чемпионату мира по футболу в России. По твоему мнению, на какие шаги может пойти Киев в связи с этим событием?

Урош: Украина может пойти в наступление на каком-то определённом участке, например, на Мариупольском направлении или в сторону Горловки, но это не будет полномасштабным наступлением. Захватить маленький городок или посёлок — это возможно, но в большое наступление они не пойдут.