Я прочитал записку о начале спецоперации и обомлел – польский посол в Киеве

В Варшаве узнали накануне 24-го февраля, что Россия начнет спецоперацию на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, хоть он и был проинформирован, но не ожидал масштабов спецоперации.

«Я знал. Я не забуду никогда – пришла информация, это было вечером, – у нас напротив посольства Дом актеров, там висят афиши. Я вышел из посольства, прочитав эту информацию, а там стоят люди, смотрят на афишу, проверяют, что будет завтра. Они интересуются, что в театре будет завтра, что будет послезавтра.

А я понимал, что ничего там уже не будет на протяжении некоторого времени. Но я не ожидал, что произойдет такое – это моя первая война, мне кажется, вообще, такого масштаба – сложно сравнить с Афганистаном, Ираком или Боснией и Герцеговиной с тем, что сейчас происходит», – валял дурака Цихоцкий.