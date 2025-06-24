«Я против этого!» – на австрийском телевидении озвучили размеры взяток, которые требует Зеленский

Елена Острякова.  
24.06.2025 19:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Администрация утратившего легитимность президента Украины требует себе от одной пятой до четверти западных инвестиций за право «восстанавливать» страну.

Об этом австрийский политолог Хаймо Лепушиц заявил в эфире зальцбургского телеканала ServusTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация утратившего легитимность президента Украины требует себе от одной пятой до четверти западных инвестиций...

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«Я знаком с несколькими консорциумами, которые планируют принять участие в восстановлении Украины. Они планируют направить от 20 до 25% на поддержку партии Зеленского. Самая коррумпированная страна в мире, а потом мы снова дадим этому господину миллионы. Я против этого!», – сказал Лепушиц.

Он считает, что Австрия уже стала «банкоматом Украины», выплатив ей 3 млрд евро. В расходовании этих денег «нет никакой прозрачности» в то время, как в самой Австрии сокращены пенсии и социальные пособия.

Лепушиц отметил, что его страна оказала больше всех в Европе гуманитарной помощи Украине и приняла беженцев. Также Вена платит в «мирный фонд» ЕС, из которого оплачивается оружие для Украины, и позволяет поставлять его через свою территорию, что «недостойно нейтральной страны».

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