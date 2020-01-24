«Я Путину прямо сказал» – Лукашенко объявил России «настоящую» торговую войну

24.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в очередной раз, что не хочет, чтобы его страна вступала в Союзное государство с Россией.

Об этом он сказал на встрече с рабочими Завода газетной бумаги в Шклове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения. Я не хочу быть последним президентом Беларуси», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он выразил надежду на то, что Россия как «главный союзник образумится и вернется к нормальным отношениям». И тут же обвинил РФ в том, что она закрывает для Белоруссии свой рынок продуктов питания.

«Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», – пригрозил Лукашенко.

Он вновь повторил свой ложный тезис о том, что Россия предлагает Белоруссии покупать нефть «по ценам выше мировых», хотя на самом деле сейчас цена российской нефти для союзника составляет 83% от рыночной. Правда, вину за это Лукашенко возложил на правительство, «которое Путин отправил в отставку». Он обвинил кабинет Медведва в том, что правительство РФ специально ввело налоговый маневр, чтобы «надавить на Белорусь».

«Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь.

Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», – заявил Лукашенко.

При этом он продолжает настаивать на том, чтобы Россия поставляла в Белоруссию газ по внутренним ценам.

«Что касается газа, нас кинули – не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?» – возмутился Глава государства.

Чтобы каждый год не «стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», Белоруссия будет закупать нефть в других странах.

Лукашенко вновь пригрозил использовать нефтепровод «Дружба» в реверсном режиме и добавил, что его слова не являются блефом, так как он готов к настоящему, бескомпромиссному противостоянию с Россией.

«Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Блестящие у меня отношения с американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», – заявил Лукашенко.