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Московский «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин» со скандальной артисткой Лией Ахеджаковой.

Об этом сама актриса сообщила запрещенной «Новой газете», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сказала Ахеджакова.

По ее словам, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять спектакль, так как его «буквально завалили гневными письмами в адрес артистки». При этом секретарь директора театра объяснила отмену спектакля плохим самочувствием актрисы.

Ахеджакова решила искать защиты у члена Совета по правам человека Евы Меркачевой.

«Я попросила Еву Меркачеву, чтобы она спросила департамент культуры, до какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?», – жалуется Ахеджакова.

Она подтвердила «Новой газете», что спектакль «Игра в джин» будет снят с репертуара театра «Современник».

Ранее в Санкт-Петербурге был отменен спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе писательницы-русофобки Людмилы Улицкой, в котором главную роль исполняла Ахеджакова. По официальной версии это было связано с проблемами, которые возникли у дворца культуры «Выборгский» с «Ленэнерго». Однако патриотическая общественность уверена, что отмена спектакля – результат массового возмущения словами Ахеджаковой о том, что она стыдится соотечественников и противопоставляет россиян украинцам. Актриса выразила желание уехать на Украину «после ее победы».

В Нижнем Новгороде спектакль «Мой внук Вениамин» состоялся, хотя там тоже были протесты.

В минувшем году Ахеджакова оказалась в центре скандала вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Автора пьесы Рината Ташимова актриса недавно назвала своим автором «с такими смыслами, которых я давно ждала».