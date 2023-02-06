Я расстроился, когда русские ушли из Херсона – командир «Азова»*

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Когда Россия вывела войска из Херсона и закрепилась по Днепру, стало ясно, что русские начали учиться на своих ошибках, а после назначения на должность командующего СВО Валерия Герасимова стало очевидно, что стратегия проведения спецоперации поменялась с локальной на общенациональную.

Об этом в интервью киевской журналистке, сотруднице антироссийского пропагандистского канала «1+1» Наталье Мосейчук говорили главари запрещённой в РФ бригады «Азов», которые вернулись на Украину в ходе обмена пленными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сняли Суровикина и поставили главным Герасимова, это перевело это «СВО» из локального уровня в общенациональный, потому что начальник Генштаба стал руководителем этой операции. Это привело к определённым изменениям в подходе. Мы можем увидеть, что ударов по инфраструктуре стало меньше, они стали реже. Две причины – или ракеты подзакончились, или они используют другой подход, или они начали думать», – сказал врио замкома бригады Илья Самойленко «Гендальф».

Его «побратим», врио комбрига Богдан «Тавр» Кротевич добавил, что русские начали учиться на своих ошибках.

«У нас противник не такой глупый, как нам бы хотелось, вообще нельзя недооценивать противника. И иногда, когда ты ведёшь, какие-то боевые действия, также не нужно переоценивать себя. Ты также можешь ошибаться, где-то проигрывать, но потом ты можешь выиграть. Она (Россия – ред.) выучила свои ошибки, отошла от Херсона, да, её давили, но она встала по берегу Днепра, освободила часть сил и отправила их на другое направление. Я, честно говоря, расстроился, что русские начали думать», – рассказал «Тавр».