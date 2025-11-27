«Я разочаровалась в украинцах, и теперь служу только режиму» – нацистка Черновол

Вадим Москаленко.  
27.11.2025 23:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2458
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, очень обиделась на украинцев за то, что не признали её святой после госпереворота 2014 года и 5-летней работы депутатом Рады.

В этом она призналась на канале «Общественное», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, очень обиделась на украинцев за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я была святой. Я пыталась быть очень правильной. Даже за пять лет депутатства я даже в гостях ни у кого не была, чтобы не было никаких личных связей. И больше так не хочу.

Потому что, когда мы с детьми появлялись в Макдональдсе, появлялись придурки, которые меня узнавали, подходили – и при детях называли сукой, дорвавшимся до корыта быдлом, которая наворовалась. Поэтому мы редко появлялись на людях», – жаловалась Черновол.

Она призналась, что готова служить только нацистскому режиму – и хочет заменить разочаровавших её сограждан такими же бандеровцами, как она сама.

«Я разочаровалась в служении украинскому обществу. Сейчас я служу не ему, а украинскому государству.

Я могу быть очень разочарована в современном украинском обществе, но оно не будет таким вечно. И я должна думать обо всех – и о мёртвых, отдавших жизни за эту страну, и о детях, которые сейчас растут, и о том, какими они будут. Поэтому сейчас главное – отстоять государственность.

А украинскому обществу, после их голосования в 2019 году, я служить не хочу. Я принимаю Зеленского, но не принимаю их выбор. Потому что они голосовали за капитуляцию страны, за профессиональных патриотов при власти», – добавила укро-нацистка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить