Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, очень обиделась на украинцев за то, что не признали её святой после госпереворота 2014 года и 5-летней работы депутатом Рады.

В этом она призналась на канале «Общественное», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я была святой. Я пыталась быть очень правильной. Даже за пять лет депутатства я даже в гостях ни у кого не была, чтобы не было никаких личных связей. И больше так не хочу. Потому что, когда мы с детьми появлялись в Макдональдсе, появлялись придурки, которые меня узнавали, подходили – и при детях называли сукой, дорвавшимся до корыта быдлом, которая наворовалась. Поэтому мы редко появлялись на людях», – жаловалась Черновол.

Она призналась, что готова служить только нацистскому режиму – и хочет заменить разочаровавших её сограждан такими же бандеровцами, как она сама.