Я разозлен, у США нет стратегической цели по Украине, – экс-командующий ВС США в Европе

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У США нет стратегической цели по победе Украины, в Вашингтоне боятся, что Россия действительно применит ядерное оружие. По словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, итогом должна стать «лучшая переговорная позиция» Украины.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Офис президента Украины пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что администрация чрезмерно, слишком уж переживает, что Россия может применить ядерное оружие. Я не думаю, что до этого дойдет, потому что нет для России никакого преимущества в этом. Но администрация имеет чрезмерный страх, и Кремль ощущает этот страх, и они каждую неделю подсказывают – вот, у нас новая доктрина, новые учения. Или «если Украина применит по российским целям свои американские средства, то тогда мы…», и они пытаются нас парализовать. Я говорил на прошлой неделе в Варшаве – там был форум по безопасности, из Белого дома был высокопоставленный чиновник, я его спросил, какая же стратегическая цель? Он говорит, что стратегическая цель – лучшая переговорная позиция для Украины. И я был на самом деле разозлен, это просто смешно, это такая слабая позиция, слабое заявление, оно не может служить стратегической целью… Я думаю, что этот чиновник делает такое заявления, признавая тем самым, что нет стратегии, нет уверенности, что Россия не применит ядерное оружие. Я думаю, что это такая черта, подведенная в итоге этого всего», – сокрушался Ходжес.