Я разозлен, у США нет стратегической цели по Украине, – экс-командующий ВС США в Европе

Анатолий Лапин.  
09.10.2024 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У США нет стратегической цели по победе Украины, в Вашингтоне боятся, что Россия действительно применит ядерное оружие. По словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, итогом должна стать «лучшая переговорная позиция» Украины.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Офис президента Украины пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США нет стратегической цели по победе Украины, в Вашингтоне боятся, что Россия действительно...

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«Я думаю, что администрация чрезмерно, слишком уж переживает, что Россия может применить ядерное оружие. Я не думаю, что до этого дойдет, потому что нет для России никакого преимущества в этом.

Но администрация имеет чрезмерный страх, и Кремль ощущает этот страх, и они каждую неделю подсказывают – вот, у нас новая доктрина, новые учения. Или «если Украина применит по российским целям свои американские средства, то тогда мы…», и они пытаются нас парализовать.

Я говорил на прошлой неделе в Варшаве – там был форум по безопасности, из Белого дома был высокопоставленный чиновник, я его спросил, какая же стратегическая цель? Он говорит, что стратегическая цель – лучшая переговорная позиция для Украины.

И я был на самом деле разозлен, это просто смешно, это такая слабая позиция, слабое заявление, оно не может служить стратегической цельюЯ думаю, что этот чиновник делает такое заявления, признавая тем самым, что нет стратегии, нет уверенности, что Россия не применит ядерное оружие. Я думаю, что это такая черта, подведенная в итоге этого всего», – сокрушался Ходжес.

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