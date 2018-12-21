«Я Россию не предавал» – Коломойский надеется, что его не пришпилят в Солсбери

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не жалеет о потерянных в Крыму активах.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были, ключевое слово были. Кто считал, какой смысл считать. Ну это же не из кармана достаешь. Так, было и было. Я, может, некоторые активы в глаза не видел. То есть, я только, когда потеряли, когда смотрел списки – о, оказывается у нас столько всего было. Ничего нельзя жалеть. Тем более то, что относится к материальному», – заявил Коломойский.

Также он полагает, что президент РФ, которого олигарх называл “шизофреником”, уже об этом забыл.

«Я думаю, он обо мне уже и забыл. Да и я о нем. Он о себе напоминает по телевизору, когда смотришь, он же везде есть. А меня-то нигде нет, поэтому, я думаю, у него есть больше забот кроме меня», – сказал олигарх.

Он также говорит, что не боится мести со стороны российских спецслужб за подавление пророссийских выступлений на юго-востоке Украине, его ликвидация ни к чему не приведет.

«Это же бессмысленно, зачем? Я же, даже если взять последние события, если вы их имеете в виду, шпиль в Солсбери или прочее, так вы должны понимать, что там речь идет о людях, которые присягали российскому государству, которые, по их мнению, изменили, предали и продолжали сотрудничать с врагом. Я же российское государство не предавал. Я всегда был на стороне Украины», – заявил Коломойский.

Кроме того, он подчеркнул, что его сняли с розыска Интерпола как человека, который был добавлен в базу «по политическим мотивам».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Крыму до сих пор не могут распродать ранее национализированное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, чтобы вернуть деньги жителям полуострова, имевшим в украинских банках вклады, эквивалентные сумме 700 тысяч рублей.