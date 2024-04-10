Я – русский, мои предки служили России, – украинские застенки не сломили одессита

Осужденный за госизмену одессит Олег Беляев (схвачен СБУ за вывешенный российский флаг над своим домом), которому на Украине дали 15 лет заключения, не раскаивается в своей любви к России и жалеет лишь о том, что не успел многого сделать. Об этом он заявил в интервью украинским пропагандистам из ТСН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я раскаиваюсь только в том, что я не успел много сделать. У меня все предки воевали и служили России. Даже в тот момент, когда меня задержали, меня спросили, кто ты по национальности, я сказал, что я русский. У меня в паспорте написано украинец, но в паспорте можно написать все, что угодно. Вы знаете, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин на себя: «Я русский грузин». А я – русский», – заявил Беляев.

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На вопрос пропагандистки, почему он тогда не уехал в Россию, Беляев заявил, что ждал прихода России в Одессу:

«Я бы с удовольствием хотел поехать в Россию, я собирался с женой ехать, у меня на тот момент было дочке два года, сыну – год. Я хотел поехать, но многих жителей Одессы попросили остаться. Особенно тех, кто имели спецподготовку, кто где-то когда-то служили в спецподразделениях, чтобы они остались в Одессе для того, чтобы в нужный момент, в нужное время выступить».

Беляев также уверен, что Россия начала спецоперацию поздно и слишком мягко, а также жалеет, что не взял с собой оружие на митинг 2-го мая 2014-го года в Одессе:

«Очень многие вещи технически я бы сделал по-другому. Скажем так, начиная со 2-го мая. Я бы не брал с собой дубины, которые мы брали. Оружие».

Сейчас Олег Беляев подал прошение включить его в списки на обмен, потому что не хочет оставаться на Украине:

«Я бы этого хотел, потому что я себя не вижу в современной Украине. Даже если бы мне оставалось полгода, а не 15 лет, я бы все равно подал на обмен. Потому что я просто себя не вижу в этой стране».