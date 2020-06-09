09.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
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«Я шел к врагу» – Стрелков об интервью Гордону


Давая интервью скандальному киевскому журналисту Дмитрию Гордону, один из бывших командиров ополчения ДНР Игорь Гиркин, более известный по псевдониму Стрелков, прекрасно осознавал, что любое его слово может быть использовано противником.

Об этом он заявил «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вас оскорбила позиция журналиста Гордона, который долго с вами общался, а потом сказал, что это все для того, чтобы обвинить вас в суде — в том числе и по делу рейса МН17?», – поинтересовалась «КП».

«Нисколько не оскорбило. Я изначально шел на это интервью, понимая, что такое и кто такой Гордон. Никаких иллюзий не испытывал. Соответственно и тактика, которую я принял во время беседы с ним — она была принята из расчета того, что это враг. И что любое мое слово может быть использовано противником. С другой стороны, на мой взгляд, я сумел развернуть ситуацию таким образом, что Гордон очень сильно пожалел, что взял у меня интервью», – сказал экс-командир.

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