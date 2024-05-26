«Я сказал «мы вас убьём» – и французы меня услышали» – Пётр Толстой

Максим Столяров.  
26.05.2024 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Очень сложно вести переговоры с такими политиками, как президент Макрон и премьер-министр Франции Атталь – «людьми с потревоженной сексуальностью».

Об этом в эфире радио «КП» заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очень сложно вести переговоры с такими политиками, как президент Макрон и премьер-министр Франции Атталь...

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«Я их и пытался запугать (в интервью на французском ТВ – ред.). Я им объяснил, что, на мой взгляд, если французы будут участвовать напрямую в войне на Украине, пошлют туда своих солдат, то мы их всех убьём. Всё. Не знаю, если это их испугало, но, во всяком случае, я рад, что до них мысль эта дошла», – сказал Толстой.

Журналист выразил сомнения, отметив, что официальные заявления первых лиц Франции говорят об обратном.

«Нет, там, на самом деле, заявления заявлениями. Просто очень сложно иметь дело с этими современными европейскими политиками – слишком быстро всё меняется, как говорит министр иностранных дел Германии, «на 360 градусов».

Ну и потом, такие персонажи, как Макрон, его премьер-министр – люди с потревоженной сексуальностью, вообще тяжело с ними договариваться. У них очень гибкая позиция всё время», – ответил вице-спикер ГД.

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