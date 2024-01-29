«Я солдат президента» – Аксёнов не хочет повышения по госслужбе

Глава Крыма Сергей Аксёнов не видит себя государственным служащим федерального уровня.

Об этом он сам сообщил в интервью «Вести. Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я к этому отношусь просто: я солдат президента. И если вы спросите меня, то меня карьера госслужащего не интересует. И когда меня спрашивают различные руководители разного уровня, то сегодня война, я с точки зрения военных ситуаций могу быть полезен. Это одна картина, какое лидер примет решение, понятно, то и исполню. С точки зрения мирной жизни если брать, то это не моё. Моя система координат – это 2014 год, когда я принял решение. Я знал, что и куда я веду, и мне не надо было никого переспрашивать. Президент стратегию согласовал, а тактику я сам понимал. Мне не нужно было 10 раз уточнять, что мне сказать: приехал сам, сказал, ребята вам три минуты времени на раздумье, оружие сдавать сейчас, иначе будет другой разговор. И всё. Все действовали, я никому ничего не поручал, это всегда был мой стиль», – отметил Аксёнов.

Он добавил, что ему ближе стиль управления и действий 2014 года – вцепиться зубами и не отпускать до победы.

«Тогда мне было комфортно действовать. Мы 28 февраля в принципе в Москву доложили, что все воинские части проехали, полностью сформировали всю позицию. Я был в СБУ, в МВД, в воинских частях – я везде заходил, никому ничего не поручал. Я к тому, что мне было комфортно по ситуации. Внезапность была на нашей стране. Пока была разобщенность, не было единого руководства в Киеве, нужно было действовать сейчас, и не давать ни секунды на раздумье. Вцепились и не отпускать ситуацию, пока мы не победим. Лидер примет решение после выборов, крымчане примут решение. Я не хочу ничего загадывать. Я пехотинец президента. Желание моё, если у меня будут спрашивать, я не госслужащий, и быть им не хочу», – подчеркнул Аксёнов.

Он посетовал, что за 10 лет крымские чиновники, и не только крымские, не перестали заниматься искажением данных, чтобы на бумаге ситуация выглядела значительно лучше реальной.

«Расстраивает то, что многие коллеги не прекратили врать. Кто лекарство от вранья изобретет, тот будет Нобелевский лауреат. Это на всех уровнях, без разницы. К сожалению, в мире лжи кто говорит правду, он уже как радикал. К сожалению, сегодня с точки зрения бюрократических процедур разницы нет, какого уровня чиновники. Значительное количество умышленно или неумышленно искажает информацию. Вот, в Бахчисарайском районе будет уволен начальник управления ЖКХ. Потому что дает информацию о том, что отремонтированы в Скалистом подъезды. Я заставляю всех лично проводить ревизию, выяснили, что умышленно обманули. Руководитель управления знал, что готовит недостоверную информацию. Это беда, которую мы за 10 лет не преодолели», – заключил глава региона.