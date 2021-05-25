Я сошла с ума – и ушла в политику

25.05.2021, Москва, Платон Беседин

«Кадры решают всё!» – говорил один вождь. И был прав. Окидывая взором пространство вокруг себя, всё чаще думаю, что с кадрами – особенно управленцами – у нас проблемы.

Кто мчит во власть? Молодые подчас. Ничего не добились, нигде не поработали, но очень хотят стать депутатами. Хм, нужны ли? Есть и ещё одна сомнительная категория. Это те, кто засветился где-то, и, уйдя из основной деятельности, попросился (или его попросили) в кресло Госдумы. Как правило, к таковым относятся спортсмены и селебрити. Правда, первым (спортсменам) зачастую есть, чем гордиться. А вот селебрити…

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Тут показательна свежая история – с походом Юли Волковой в ГосДуму. От «Единой России» в депутаты Ивановской области мчит. Юля Волкова, кто забыл, – я напомню – знаменита своим участием в группе «Тату». Помните, да? Я сошла с ума, я сошла с ума – мне нужна она, мне нужна она… После распада коллектива Юля занималась… ну, чем-то там занималась.

Некорректно, конечно, обсуждать внешность. Но когда я смотрю на современный лик Волковой, то сразу думается: вот так и должен выглядеть депутат ГосДумы, ага. Сытая, ухоженная, накачанная всем, чем только можно. А её обращение к избирателям – оно прекрасно. Посмотрите на досуге – посмейтесь. Прекрасно, как и признания в нелюбви к России. Тоже в Сети завалялось.

К слову, недавно Иван Ургант, что называется, обстебал феерическое обращение Волковой к депутатам. Он снял пародийный ролик, в котором приняла участие и сама Юля. И вот не знаю: то ли ей уважение за умение посмеяться над собой, то ли она и сама не сообразила, в чем подвох. Но, так или иначе, вышло предельно саркастично с уходом в жёсткий глум. Опять же – посмотрите. Шутки в стиле «я целовалась с девушкой, а кто из нас не ошибался?» выглядят издевкой не столько над Юлей, сколько над избирательным процессом в принципе.

Хорошо, ладно, Волкова – ей что целоваться, что избираться, но на кой это ответственным структурам? К чему превращать выборы в клоунаду? Да и не пора ли – собственно, таков главный вопрос – выбирать не по узнаваемым фейсам, а по реальным делам? Или мало у нас в стране достойных людей? Уж поверьте, более чем достаточно! Вот только дороги для них перекрыты – как им пробраться? А мы помним, да: кадры решают все!