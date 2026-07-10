Я советовал Трампу не доверять Путину! – президент Финляндии под каблуком жены-британки

Анатолий Лапин.  
10.07.2026 10:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 694
 
Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США, Финляндия


Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что советовал Дональду Трампу не доверять Владимиру Путину.

«Во время нашей первой встречи он спросил: «Можно ли доверять Путину?» И я ответил: «Нет, нельзя». И, конечно, мы немного поспорили. Но сейчас, я думаю, ситуация намного лучше – как с военной точки зрения, так и с политической…Нам нужно продолжать оказывать давление на Россию, например, с помощью санкций. И я много раз слышал, как президент Трамп говорил об этом», – заявил Стубб в интервью BBC.

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Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что советовал Дональду Трампу не доверять Владимиру Путину. «Во...

Впрочем, финский президент тут же призвал «готовиться к худшему».

«По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе будут гибридные испытания. Мы видели их в Балтийском море, видели с беспилотниками и видим каждый день в киберпространстве. А в долгосрочной перспективе нам нужно готовиться к российской угрозе… Готовьтесь к худшему, чтобы избежать его. Вот наш посылХудший сценарий, очевидно, это проверка пятой статьи НАТО».

Интервью раскрывает, что Стубб находится под британским влиянием.

«Должен признать, что я довольно субъективен. Моя жена родом из Великобритании. У неё двойное гражданство. У моих детей двойное гражданство. Так что я испытываю сильную привязанность ко всему британскому. И я очень подружился с Киром Стармером…

Мне очень близки британские ценности, и я считаю очень важным, чтобы у нас в Европе и в мире была сильная Великобритания», – лебезил чухонец.

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