Я сознательно отказался от суверенитета Румынии – Бэсеску

Раду Никулицэ.  
24.05.2024 13:54
  (Мск) , Яссы
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Балканы, Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Румыния


За две недели до выборов в Европарламент экс-президент Румынии Траян Бэсеску в ходе программы Politica Zilei на телеканале B1 TV разразился критикой в адрес «суверанистов» – сторонников суверенитета Румынии, назвал их «пончиком для недалёких соотечественников» и призвал не голосовать за них.

«Я бы попросил румын не обманываться суверанистами. Хочешь быть суверенным – бери свои манатки и уходи из НАТО и ЕС», – заявил бывший румынский президент.

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За две недели до выборов в Европарламент экс-президент Румынии Траян Бэсеску в ходе программы...

По словам Бэсеску, он гордится, что подписал в 2005 году в Люксембурге соглашение о вступлении Румынии в Евросоюз, отказавшись от значительной части суверенитета страны.


«Там было 35 разделов, и все они – будь то юстиция, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, авиация, железные дороги и т. д. – означают отказ от вашего суверенитета в пользу европейского регулирования», – отметил он с гордостью.

По словам Бэсеску, суверанисты не находят себе места в реалиях нынешней Румынии.

«Они – пончик для наименее одарённых наших соотечественников» – так румынский экс-президент охарактеризовал своих политических оппонентов, выступающих за сохранение суверенитета своей страны перед лицом европейских чиновников.

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