«Я спас Молдову от Газпрома»: министр режима Санду о восьмикратном росте цены на газ

Алексей Логофет.  
03.07.2024 12:19
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 277
 
Газ, Дзен, Молдова, Россия, Энергетика


Андрей Спыну, один из ключевых людей в команде президента Молдовы Майи Санду, гордится своими действиями, в результате которых цена на газ в Молдове взлетела до космических высот, сообщает nordnews.md.

Спыну, занимавший в 2021 году пост министра энергетики РМ, заявил, что Молдова, якобы подвергавшаяся с 2007 года энергетическому шантажу со стороны Москвы, в настоящее время Молдова больше не зависит от Кремля в энергетической сфере.

Андрей Спыну, один из ключевых людей в команде президента Молдовы Майи Санду, гордится своими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я уверен и спокоен, что смог внести свой вклад. Это был не только мой результат, но и целой команды, которая сумела сделать это за очень короткое время», – сказал Спыну.

В 2021 году у Молдовы закончился срок контракта с «Газпромом». Руководство страны во главе с президентом Майей Санду до последнего момента отказывалось вести переговоры с российской газовой компанией о продлении контракта. В результате в Москву отправился Андрей Спыну и в последний момент заключил контракт с гораздо худшими для Молдовы условиями. В результате стоимость газа для конечных потребителей выросла с 4 до 30 леев за кубометр.  

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть