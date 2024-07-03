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Андрей Спыну, один из ключевых людей в команде президента Молдовы Майи Санду, гордится своими действиями, в результате которых цена на газ в Молдове взлетела до космических высот, сообщает nordnews.md.

Спыну, занимавший в 2021 году пост министра энергетики РМ, заявил, что Молдова, якобы подвергавшаяся с 2007 года энергетическому шантажу со стороны Москвы, в настоящее время Молдова больше не зависит от Кремля в энергетической сфере.

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«Я уверен и спокоен, что смог внести свой вклад. Это был не только мой результат, но и целой команды, которая сумела сделать это за очень короткое время», – сказал Спыну.

В 2021 году у Молдовы закончился срок контракта с «Газпромом». Руководство страны во главе с президентом Майей Санду до последнего момента отказывалось вести переговоры с российской газовой компанией о продлении контракта. В результате в Москву отправился Андрей Спыну и в последний момент заключил контракт с гораздо худшими для Молдовы условиями. В результате стоимость газа для конечных потребителей выросла с 4 до 30 леев за кубометр.