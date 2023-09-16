«Я стал нацистом!» – как Шуфрич вымаливал у бандеровцев прощение

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, много лет выдававший себя за «пророссийского политика», признался, что является украинским нацистом.

Об этом он заявил накануне на заседании суда, где решался вопрос о его аресте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутата задержали по обвинению в госизмене, дискредитации украинской власти и ВСУ. В его имении под Киевом был проведён обыск.

В начале заседания адвокаты попросили перерыв под предлогом того, что якобы не успели ознакомиться с обвинениями. И во время этого перерыва Шуфрич вышел к представителям СМИ и начал уверять в лояльности бандеровцам.

«Моя тёща четыре месяца с 24 февраля сидела в подвале вместе с соседями, и задавала один вопрос: «Это что, внуки однополчан моего деда меня бомбят?». И я скажу, что в этом большая трагедия многих людей. Никто не мог себе представить, что такое может произойти. Я тоже ошибся. Я тоже никогда не верил, что русские нападут на Украину. И в своём последнем своём эфире в российских СМИ я сказал: «Уважайте храбрость наших военных. Никто капитулировать не будет. На Украине нациками стали все, даже я», – распинался Шуфрич.

Он добавил, что больше никогда «не поверит русским».

«Я уже никогда не поверю русским так, как верил. Если они, даже один раз напав на нас, я должен думать о том, что во времена моих внуков появится ещё один Путин, и снова примет решение нас захватить. Может быть, я внешне себя не разукрашиваю, но в сердце я всегда был украинцем. И потому 24 февраля, имея возможность выехать куда угодно, в любую страну мира, я остался на Украине. И именно мой опыт депутата позволил работать Верховной раде», – добавил Шуфрич.

Но раскаяния и «переобувания» ему не помогли – суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.