«Я стал нацистом!» – как Шуфрич вымаливал у бандеровцев прощение
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, много лет выдававший себя за «пророссийского политика», признался, что является украинским нацистом.
Об этом он заявил накануне на заседании суда, где решался вопрос о его аресте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Депутата задержали по обвинению в госизмене, дискредитации украинской власти и ВСУ. В его имении под Киевом был проведён обыск.
В начале заседания адвокаты попросили перерыв под предлогом того, что якобы не успели ознакомиться с обвинениями. И во время этого перерыва Шуфрич вышел к представителям СМИ и начал уверять в лояльности бандеровцам.
«Моя тёща четыре месяца с 24 февраля сидела в подвале вместе с соседями, и задавала один вопрос: «Это что, внуки однополчан моего деда меня бомбят?». И я скажу, что в этом большая трагедия многих людей.
Никто не мог себе представить, что такое может произойти. Я тоже ошибся. Я тоже никогда не верил, что русские нападут на Украину. И в своём последнем своём эфире в российских СМИ я сказал: «Уважайте храбрость наших военных. Никто капитулировать не будет. На Украине нациками стали все, даже я», – распинался Шуфрич.
Он добавил, что больше никогда «не поверит русским».
«Я уже никогда не поверю русским так, как верил. Если они, даже один раз напав на нас, я должен думать о том, что во времена моих внуков появится ещё один Путин, и снова примет решение нас захватить.
Может быть, я внешне себя не разукрашиваю, но в сердце я всегда был украинцем. И потому 24 февраля, имея возможность выехать куда угодно, в любую страну мира, я остался на Украине. И именно мой опыт депутата позволил работать Верховной раде», – добавил Шуфрич.
Но раскаяния и «переобувания» ему не помогли – суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Спасибо!
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