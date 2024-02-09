«Я стараюсь не вспоминать свой поступок» – Овсянникова тяжело расплачивается в Европе за антироссийский демарш

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Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте 2022 года «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, сейчас не любит вспоминать о своей выходке.

Об этом она заявила в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я стараюсь не вспоминать тот день и тот поступок. Я даже не могу смотреть ни фото ни видео этого протеста. У меня сразу поднимается давление. Я стараюсь забыть это, как страшный сон, и абстрагироваться от этого», – сказала Овсянникова.

Она жалуется, что потеряла «дом, работу, все имущество – лишилась половины своей семьи, которая не поддержала меня и продолжает жить в России», зато якобы «спасла свою душу». При этом признается, что «если прокручивать, можно впасть в уныние и депрессию».

Недавно Овсянникова получила французский паспорт беженца, но работу найти не может.

«Диплом о гуманитарном образовании российский никому в Европе не нужен. Никакой IT профессии, которая бы позволила жить в Европе, у меня нет. Поэтому надо переучиваться и заниматься чем-то абсолютно другим, так как я не могу найти себе места в российской оппозиционной журналистике. Буду просто зарабатывать деньги, преучиваться и пытаться как-то существовать в Европе», – сказала Овсянникова.

Экс-редакторша опасается, что не сможет вернуться в Россию даже после «падения режима», поскольку заочно осуждена на 8,5 лет лишения свободы по делу о фейках в отношении армии. Ей также на 4 года запретили заниматься администрированием сайтов.

Ранее она жаловалась, что не может прокормить себя и ребенка, перебиваясь на небольших европейский премиях, которые ей вручают «за борьбу с путинским режимом».

Напомним, Овсянникова нелегально выехала из России в 2022 году с 11-летней дочерью, оставив 17-летнего сына с отцом. На следующий день после этого Черемушкинский районный суд Москвы ограничил ее в родительских правах и наложил алименты. На тот момент экс-редакторша уже находилась в розыске, поскольку сбежала из-под домашнего ареста.

За свой демарш она была всего лишь оштрафована на 30 тыс. руб. за хулиганство. Однако после этого уже уволенная редакторша первый раз бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили. Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде» – не заслуживает поддержки.

Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев впечатления и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд на право опеки над несовершеннолетней дочерью. Вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей – скандалистка продолжила демарши.

Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле 2022 года ей было присуждено 50 тыс руб за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она не оплатила “из принципиальных соображений”.