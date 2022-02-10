«Я ставлю вопрос!» – во Львове с ужасом ждут нападения «личного психа» Путина

Новости Украины

Учения «Союзная решимость 2022» – это закамуфлированная подготовка к полномасштабному наступлению на Украину со стороны Белоруссии. У президента РФ Владимира Путина есть собственный «псих под названием Лукашенко».

Об этом на своём YouTube-канале заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссии, уважаемые пани и паны, не существует, Белоруссии нет, есть доминион России. Теперь это то же самое. Соответственно, логически отношение тоже должно быть идентичным, если для нас Россия является однозначным врагом, категорическим врагом, то и Белоруссия также аналогично. Если российское является вражеским, угрожающим, то и белорусское тоже должно было бы таким быть. Так нет, то, что я вижу, я вижу такое нездоровое лайтовое отношение к Белоруссии, говоря, что Россия – это такое большое зло, такая глобальная катастрофа, а что там Белоруссия – это такое маленькое зло», – возмущался Дроздов.

Он указал, что российско-белорусские учения несут колоссальную опасность для Украины.

«С 10-го по 20-е число в Белоруссии будет проходить совместное российско-белорусское военное учение, которое они назвали «Союзная решимость 2022». Подчеркну, это 40 км от Черниговской области и 200 км до Киева. Мы видели… и уже определяют и американские, и британские партнёры, что произошло самое масштабное за все 30 лет существования Украины и Белоруссии, самое масштабное перекидывание российских войск в Белоруссию, под видом этих учений. Там уже близко 15 тысяч российских военнослужащих, действующих в проактивной фазе готовности. Там уже расставлены ракетные комплексы «Искандер», у них поражение 500 км. Там уже есть истребители СУ-35 и там уже задействовано 5 полигонов и 4 аэродрома», – истерил русофоб.

При этом он отметил определённую логику Кремля в таком сценарии.

«Мне кажется, что в целом логично можно допустить такую логику Путина, что говоря – я же не псих идти в лоб, если у меня есть псих под названием Лукашенко», – рассуждал Дроздов. «Я ставлю вопрос. Когда Белоруссия является полностью аншлюсированной Россией, когда это – Союзное государство, когда в Белоруссии проходят самые масштабные за 30 лет перекидывания российских войск. Где у них и истребители, и ракетные установки радиусом действия 500 км есть вокруг Украины, и именно от Белоруссии можно ожидать этого удара в спину, то не является ли торговлей на крови? Эта тихая, молчаливая, кэшовая, наличкоподобная торговля, в том числе энергоносителями», – объяснял львовский журналист. «Эти учения «Союзная решимость 2022» – это очень серьёзные вещи, это может быть фактически закамуфлированная подготовка к удару по Украине именно из Белоруссии, потому что санкции по России боятся, а это же Белоруссия зайдёт, представьте себе, с белорусской стороны произойдёт. Поэтому – всё внимание, я очень внимательно прошу переключить именно на Белоруссию, именно на Север Украины, потому что там с 10-го числа будут очень серьёзные и опасные вещи происходить. В прямой локационной близости к Украине: 200 км до столицы – это не 800 с ОРДЛО. Поэтому, пожалуйста, смотрим на Белоруссию и помним, что любая торговля с Белоруссией, любые прокладочки арабские, где концы имеют главы фракций «зелёные» – это тоже торговля на крови», – резюмировал Дроздов.