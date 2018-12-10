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«Я – свой» – Порошенко посылает сигнал неонацистам
Президент Украины впервые позировал на официальной фотографии с поклонниками гитлеровцев, которые служат в элитных частях ВСУ.
Об этом пишет “Российская газета” в материале, посвященном скандальной фотографии Петра Порошенко, которую он опубликовал на своей странице в Facebook.
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На снимке, напомним, украинский президент сфотографировался с украинскими десантниками, у одного из которых на груди красуется шеврон с эмблемой танковой дивизии СС «Мертвая голова»
Издание отмечает, что для наблюдателей давно не секрет, что немецкие нацисты прошлого века в современной украинской идеологии являются героями и примерами для подражания.
“При обилии незаконных вооруженных формирований на территории Украины неудивительно, что некоторые боевики взяли себе за образец доблести и патриотизма – 3-ю дивизию “Мертвая голова”, сформированную из охраны концлагеря “Дахау”. Нынешним украинским неонацистам эта дивизия не чужда вдвойне: самолет с ее первым командиром Теодором Эйке – основателем всей системы нацистских концлагерей, был сбит советскими зенитчиками под Харьковом в 1943 году”, – напоминает газета.
“Другое дело, что впервые президент “европейской страны” на официальной фотографии позирует рядом с неонацистами, которые – и это нужно подчеркнуть – служат в элитных частях украинской армии. Порошенко этим подает сигналы местным нацистам – “я свой”, и западным коллегам – “нечего стесняться”. Действительно, невозможно быть русофобом наполовину: все начавшие обвинять Россию в своих бедах неизбежно возвращаются к истокам – концлагерю Дахау и отрядам СС”, – резюмирует “РГ”.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, командование Нацгвардии Украины назвало нормальным выражение симпатий Гитлеру.
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Метки: ВСУ, дивизия СС "Мертвая голова", Неонацизм, Петр Порошенко, СС, украинские десантники
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