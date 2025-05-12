«Я так не хочу» – в Киеве вдруг вспомнили, что «деды воевали», а не «коллаборантами» были

Вадим Москаленко.  
12.05.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 298
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Цензура


Россия не разорвала «связь времён», в отличие от «свидомой» Украины, которая считает коллаборационизмом даже собственную историю.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко рассуждал украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не разорвала «связь времён», в отличие от «свидомой» Украины, которая считает коллаборационизмом даже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В России деды в почёте, а в Украине деды – коллаборанты оккупационного режима. Вот, я не хочу, чтобы мои оба погибших деда во Второй мировой войне были коллаборантами! Да, институт нацпамяти может сказать – при жизни они не были коллаборантами, они выживали, но с современной точки зрения, они – коллаборанты.

Постойте, но я так не хочу! У меня есть деды, у меня есть семейная память. Я не считаю, что они сотрудничали с врагом или с кем-то, кто был тут чужим. Они не были коллаборантами, они защищали свою территорию, почему я должен считать их коллаборантами?», – распинался Дацюк, как будто проблема появилась вчера.

«Но национальный нарратив развёрнут таким образом, что он не позволяет мне удерживать суверенитет как связь времён. Россия связывает времена, а мы учреждаем – разрыв времён. Вот это штука, при которой мы не можем войти в историю. Россия сейчас может говорить о связи времён, а у нас распалось с ней связующее звено. У нас национальный нарратив разорвал связь времён!», – посыпал голову пеплом укро-философ – бывший активный майданщик.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить