Россия не разорвала «связь времён», в отличие от «свидомой» Украины, которая считает коллаборационизмом даже собственную историю.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко рассуждал украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России деды в почёте, а в Украине деды – коллаборанты оккупационного режима. Вот, я не хочу, чтобы мои оба погибших деда во Второй мировой войне были коллаборантами! Да, институт нацпамяти может сказать – при жизни они не были коллаборантами, они выживали, но с современной точки зрения, они – коллаборанты.

Постойте, но я так не хочу! У меня есть деды, у меня есть семейная память. Я не считаю, что они сотрудничали с врагом или с кем-то, кто был тут чужим. Они не были коллаборантами, они защищали свою территорию, почему я должен считать их коллаборантами?», – распинался Дацюк, как будто проблема появилась вчера.