«Я такое здесь увидела впервые»: Одесситка о мужчине с наколкой-свастикой

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Читательница «ПолитНавигатора» из Одессы, в последние месяцы работающая в Польше, прислала снимок, сделанный в одном из супермаркетов этой страны – там она увидела мужчину с наколкой в виде нацистской повязки со свастикой.

«Вот такое чмо вчера видела в магазине в Польше. Спокойно ходил со своей мадам по магазинам, и никто ничего не говорил. Я такое здесь увидела впервые», – прокомментировала она, добавив, что остаётся загадкой – является ли обладатель наколки поляком, или, возможно, это неонацист из Украины.

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