«Я тебе кадык вырву, с#ка!» – Гордона хотят убить

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский пропагандист и телеведущий Дмитрий Гордон пожаловался на то, что его хотят убить за критические высказывания относительно героизации Степана Бандеры, которую он предлагает отложить, поскольку сейчас раскол вокруг УПА выгоден России и осуществляется, якобы, агентами Кремля.

Своё экстренное обращение пропагандист опубликовал у себя на официальном канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопросы о языке в переломные для страны периоды могут поднимать или дураки, или недальновидные люди, или те, кто ловят рыбу в мутной воде сиюминутно, или агенты ФСБ…

Я – человек, который не любит Бандеру и об этом заявляет публично, единственный депутат Киевсовета, который проголосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры, который считает идеологию Бандеры предтечей многих межнациональных проблем в Украине…

Зачем поднимать языковой вопрос перед президентскими выборами? Это как когда Крым забирали россияне, особо талантливые агенты ФСБ начали говорить про «поезда дружбы» и опять языковой вопрос в парламенте возбуждать. Негодяи», – привел Гордон свое недавнее интервью.

«После этого интервью, известная в узких кругах полусумасшедшая политик Ирина Фарион написала у себя на странице: «эту сволочь (это меня) – мало презирать. Этой падле нужно создавать невозможные условия для существования. Это проклятье для страны. Эта мерзкая гадина остатками своего вытекшего мозга панически боится основных условий освобожнения и силы украинцев, пробуждения исторической, национальной и языковой «свидомости». Потому полная бандеризация Украины – наша цель. Пусть она сдохнет, эта падла – это я – в диких муках. Напишем каждый: «я презираю Гордона». Это враг», – процитировал Гордон Ирину Фарион.

Комментируя слова Фарион, пропагандист отметил, что уже несколько раз рекомендовал этой даме либо пройти освидетельствование у врача на наличие психических заболеваний, либо пройти полиграф на случай того, что она агент ФСБ.

Далее Гордон процитировал заместителя главы Кировоградского областного совета Игоря Степуру, который также выразил своё мнение об интервью.

«Нужно, чтобы оно сдохло. Следом за Бузиной», – написал Степура у себя в «Facebook».

К комментариях под постом Фарион написала: «Да, Бузина заждался, пусть сдохнет».

«Я хочу сказать этому Степуре: ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с#ка! Ты кому сказал сдохнуть, ты мне сказал сдохнуть? Приедь сюда», – заявил Гордон.

Пропагандист пообещал обратиться с официальным письмом к генпрокурору Юрию Луценко, к председателю СБУ Василию Грицаку и к главе МВД Арсену Авакову.

«Я требую от всех руководителей силовых структур немедленной реакции на призывы меня убить со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры. Второе, я требую от президента Порошенко адекватной оценки того, о чём я сейчас сказал. Третье, я требую от кандидата в президенты от «Свободы» Руслана Кошулинского немедленной реакции – или исключить Фарион из партии, или сняться с выборов. Нахрена Украине тогда такие кандидаты в президенты, если в их рядах наиболее активные члены занимаются призывами к убийству людей», – заявил Дмитрий Гордон.