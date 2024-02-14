«Я тебя породил, я тебя и убью» – одержимый бандеровец грозит уничтожить Россию

Если Украина не готова занять место уничтоженной России, то нечего было и начинать воевать за «незалежность».

Об этом на «XI бандеровских чтениях» в Киеве заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас лучшими дипломатами является украинская армия. И мы второе поколение украинцев, которое после Сагайдачного имеет шанс походить в окрестностях Москвы, и тогда им придётся искать снова народное ополчение, Мининых и Пожарских, которых они уже не найдут. Украинская армия умеет находить «хороших русских». С мая по сентябрь 2023 года я видел посадки, заваленные «хорошими русскими», утилизированными, земли будут увеличиваться», – храбрился Сиротюк.

Он добавил, что украинские мессии с именем Бандеры на устах поставят крест на России.

«Я верю, что если поколения наших предшественников, которые в годы Второй мировой войны боролись за независимую Украину против двух империй без малейших шансов и верили, что наша идея победит, и украинское государство будет, и мы сейчас сидим на «бандеровских чтениях». Человека, которого убили русские, и сейчас считают его наибольшим врагом. Потому что на крайней пресс-конференции Путин вспомнил только одну фамилию из Украины – Степана Бандеру, как реального врага их идеи. И если наши предшественники верили, и украинское государство есть, то я думаю, что и этот разговор наш за этим столом для кого-то кажется фантастическим, ненужным, он закончится тем, что эта идея сначала победит в головах украинских солдат. А потом украинская армия уже на физическом поле поставит крест этой империи и построит большую украинскую имперскую идею. Большое пространство, которое может нести какие-то мессианские идеи», – трепался нацист.

По его словам, украинцы причастны к созданию имперской России, а потому они же должны с ней покончить.

«Мы всегда такие были. Когда нам стало тяжело в борьбе с Речью Посполитой, мы создали того монстра, пославши наших монахов в Москву и убедив их, что они, оказывается, являются частью Европы, что они Третий Рим и так далее. Это же мы причастны к созданию этого голема! Поэтому, раз мы создали это, то мы должны и поставить крест. Но пустого места быть не может, кто-то должен его занять. Если мы не готовы занять место того, кто создаст, подчинит пространство на востоке от наших границ, то вообще не берёмся за дело. А если кто-то верит, что войну можно закончить на границе 1991 года, тот наиболее наивный человек», – вещал «Мамай».