«Я только против государства, но за Родину» – в чистом виде власовский тезис» – Матвейчев

Елена Острякова .  
06.09.2023 21:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Измена, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина


Россияне не должны разделять измену Родине и измену государству.

Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил на конференции «Армия-2023», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россияне не должны разделять измену Родине и измену государству. Об этом депутат Госдумы РФ...

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«Измена начинается с умаления значения государства и армии как важнейшего государственного института в сознании граждан. Начинаются подмены: главное – любовь к Родине, а не к государству. Появляются в ходу поговорки: не надо путать Родину с начальством», – сказал Матвейчев.

Он напомнил, что подобного рода манипуляции происходили и в прошлом.

«Генерал Власов тоже был типа за Родину и за русский народ. Он «всего лишь» находился в оппозиции Сталину, которого он считал неправильным вождем. Фашистская агитация била именно в эту точку, объясняя красноармейцам, что немцы против только «жида-политрука» и «угнетателей русского народа». Мы тоже за вашу Родину воюем, объясняла геббельсовская пропаганда.

И сейчас такого же рода пропагандой полны наши социальные сети, которые пытаются внедрить тезис о том, что Запад прекрасно относится к русскому народу. Либералы любят «прекрасную Россию будущего», а не согласны они всего лишь с “путинским режимом”, и этому режиму можно и нужно противостоять», – сказал Матвейчев.

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