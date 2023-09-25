«Я тоже хочу в кафе»: ВСУшник жалуется, что украинцы не хотят воевать

ВСУ уже полтора года не видят ротации, тогда как украинцы не хотят на фронт и любыми способами бегут от военкоматов.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пребывая полтора года на фронте без ротации, я хотел бы, чтобы нашлись мужчины, которые хотя бы на полгода приехали и помогли. В такой интенсивности ведения боевых действий, хотим или не хотим, есть достаточно многочисленные потери – санитарные и безвозвратные. Есть те, кто на щите навсегда вернулись героями, есть те, кто покалеченные, раненые, контуженые. Соответственно, на фронте не хватает свежих сил. Стыдно смотреть на мужчин, которые бегут от военкоматов, которые скрываются, которые где-то в юбках бегают. Потому что мы понимаем – мы протянули с первого дня, с февраля по сей час мы тянем на себе этот груз войны, но мы тоже не железные, не вечные, мы тоже хотим, чтобы у нас были ротации, мы тоже хотим ходить в Киеве в кафе, мы тоже обычные люди», – пожаловался Сиротюк.

Он добавил, что в нынешней войне должен участвовать каждый украинец.

«Для этого надо, чтобы ещё часть общества активнее включилась. Потому что сейчас есть те, кто активно включен в войну, отдаёт последнее – и не только, поле боя – это 10% этой войны, есть мировоззренческая война, информационная, волонтёрская – всё очень важно. Но я вижу значительную часть людей, которые себя отстранили от войны, которые спрятались. Которые думают, что это их минует – это не минует никого, в этой войне нет нейтральных людей, в этой войне нет гражданских людей», – сказал нацист.

«Происходит такой плебисцит переопределения – кто принадлежит этой нации, а кто нет. Кто убежал, кому неинтересно, кто не пошёл на войну, он сам себе, потому что нация – это не только кровь, фамилия, род, но и духовное ощущение к делу, к которому ты принадлежишь. И сейчас это ежедневный плебисцит, плебисцит крови. Я хочу, чтобы появились мужчины, которые нам помогут в крайние полгода. Потому что с такой интенсивностью ведения боевых действий пехотными атаками ни у нас, ни у русских без дополнительной мобилизации ресурсов не хватит», – заключил Сиротюк.