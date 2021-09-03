Я удивляюсь! Зеленский просит Байдена помочь в освобождении террористов – Москаль

03.09.2021 21:59 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Во время встречи с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский передал ему список из 450-ти человек, попросив помочь в их освобождении.

Среди них – боевики запрещенной в России и ряде стран мира террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», которые открыто декларируют, что видят Крым частью всемирного халифата.

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Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший начальник крымского главка милиции, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москаль заявил, что боролся с членами «Хизб-ут-Тахрир» еще работая в Крыму, и помогавшие ему представители американских спецслужб также удивлены тем, что Зеленский включил в список представителей террористической группировки.

«Тот человек, который мне помогал, вчера позвонил и говорит: «Ты в курсе дела, что ваш президент передал Байдену 450 человек (список) из Донбасса – луганских, донецких, а также крымчан, которые удерживаются в Российской Федерации?». Я говорю: «Да, читал в СМИ». – «А ты в курсе, что 20 человек – члены организации «Хизб-ут-Тахрир»? Я говорю: «Как?». Будучи постоянным представителем президента, замминистра в Крыму я постоянно боролся с этой организацией. Ну как мы можем просить наряду с теми, кто защищал Украину и сидит сегодня в тюрьме за целостность, и те, которые проповедуют? Их партия «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», потому что это политическая партия, проповедует, что их конечная цель – создать исламское государство, халифат. Не в рамках Крыма, границах Украины. Я удивляюсь – или у нас в офисе президента вообще ничего (не понимают)… У них – цели ИГИЛа, почти одинаковые. ИГИЛ тоже говорит, что будем бороться. Только джихадом, вооруженным путем за постройку государства халифат. Ну если мы боремся и хотим освободить, кто хочет Крым превратить в какой-то халифат, что я могу сказать сегодня нашему политическому руководству государства?», – недоумевает Москаль.

Интересно, что США относят «Хизб ут-Тахрир» к числу групп, способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма.