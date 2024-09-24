«Я ухожу ради вас» – Байден с трибуны ООН объявил о «поражении РФ» и «благословил» костлявой рукой Украину

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Сам факт, что Украина всё ещё существует – это уже показатель «проигрыша РФ».

Об этом на Генассамблее ООН заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошая новость – это то, что путинская война проигрывает свою основную цель. Украина всё ещё свободна, он пытался её разрушить, он пытался ослабить НАТО, но НАТО сильнее и более едино, чем когда-либо в прошлом, с двумя новыми членами Финляндией и Швецией. Однако мы не можем позволить оставаться ситуации неизменной, мы должны сохранить свою поддержку Украины, чтобы сохранить её свободу. Мы не можем закрыть глаза на агрессию, так как это приведёт к уничтожению нации. Мы не можем уставать от этого, мы не можем отворачиваться, мы не можем ослабить поддержку Украины, чтобы Украина добилась прочного, устойчивого мира, в соответствии с Уставом ООН», – вещал Байден.

Далее глава Белого дома перешёл, видимо, к «плохой» новости.

«Летом этого года я столкнулся с решением, выдвигать ли свою кандидатуру на второй срок. Быть президентом – очень важная часть моей жизни, я очень люблю свою работу, но свою страну я люблю больше. И после 50 лет общественной службы я принял решение, что настало время для нового лидерства, которое возьмёт в свои руки управление моей страной. Поэтому давайте никогда не забывать, что есть что-то более важное, чем оставаться у власти, это важное – это ваши люди», – с трудом договорил американский президент, сорвав шквал аплодисментов.