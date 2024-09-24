«Я ухожу ради вас» – Байден с трибуны ООН объявил о «поражении РФ» и «благословил» костлявой рукой Украину

Максим Столяров.  
24.09.2024 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 957
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Сам факт, что Украина всё ещё существует – это уже показатель «проигрыша РФ».

Об этом на Генассамблее ООН заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам факт, что Украина всё ещё существует – это уже показатель «проигрыша РФ». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Хорошая новость – это то, что путинская война проигрывает свою основную цель. Украина всё ещё свободна, он пытался её разрушить, он пытался ослабить НАТО, но НАТО сильнее и более едино, чем когда-либо в прошлом, с двумя новыми членами Финляндией и Швецией. Однако мы не можем позволить оставаться ситуации неизменной, мы должны сохранить свою поддержку Украины, чтобы сохранить её свободу.

Мы не можем закрыть глаза на агрессию, так как это приведёт к уничтожению нации. Мы не можем уставать от этого, мы не можем отворачиваться, мы не можем ослабить поддержку Украины, чтобы Украина добилась прочного, устойчивого мира, в соответствии с Уставом ООН», – вещал Байден.

Далее глава Белого дома перешёл, видимо, к «плохой» новости.

«Летом этого года я столкнулся с решением, выдвигать ли свою кандидатуру на второй срок. Быть президентом – очень важная часть моей жизни, я очень люблю свою работу, но свою страну я люблю больше. И после 50 лет общественной службы я принял решение, что настало время для нового лидерства, которое возьмёт в свои руки управление моей страной.

Поэтому давайте никогда не забывать, что есть что-то более важное, чем оставаться у власти, это важное – это ваши люди», – с трудом договорил американский президент, сорвав шквал аплодисментов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть