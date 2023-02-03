«Я украинец, похороните мое сердце на Украине!»: Саакашвили продолжает спектакль в Грузии

Вокруг попавшего в октябре 2021 года в руки грузинского правосудия Михаила Саакашвили не стихают страсти в течение всего времени его пребывания в заключении. При этом грузинской общественности не дают расслабиться не только местные «саакашисты» и, в первую очередь, партия «Нацдвижение», процесс раскола и разложения которого приобретает необратимый характер, но и официальный Киев, «обеспокоенный» состоянием здоровья экс-президента Грузии.

Тема вновь стала на слуху после того, как СМИ облетели кадры дистанционного подключения бывшего президента к заседанию суда в минувшую среду. Трансляция процесса была прервана судьей, когда Саакашвили поднял майку с надписью «Я украинец», чтобы продемонстрировать, насколько он исхудал в тюрьме. Угроза смерти в якобы нечеловеческих условиях «современного концлагеря» и необходимость выезда на лечение за границу – главный козырь адвокатов известного политического афериста.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос – за что арестовали бывшего президента Грузии… Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель – его убить», – заявил украинский президент Владимир Зеленский накануне на пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве.

Синхронно требования об освобождении «вип-жертвы концлагеря» звучат от политиков США и ЕС.

Сам Саакашвили театрально выразил скорбь по поводу того, что может не дожить до победы Украины в войне с Россией и публично завещал своим соратникам: похоронить его сердце на Украине.

Обвинения отвергли представители властей Грузии.

Министр юстиции Рати Брегадзе указал, что пенитенциарная служба, Минюст и медицинский персонал могут быть ответственны только за надлежащее выполнение своих обязанностей, но никак не ответственны за самоповреждение самого заключенного – речь идёт о похудании Саакашвили в результате выбранной им диеты.

Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Гия Вольский охарактеризовал информационную кампанию вокруг Саакашвили как пиар-мошенничество за огромные суммы, заплаченные в обмен на статьи о том, «как убивают человека».

«Все его политическое окружение, и в это включены и члены семьи, подталкивают Саакашвили к тому, чтобы он повредил себе. И, если наступит фатальный результат, то этим воспользуется не государство и правящая группа, а та политическая сила, у которой нет ресурсов, кроме того, чтобы Саакашвили было как можно хуже, и у западных партнеров было как можно больше претензий в отношении власти. Такова реальность. Есть и вторая реальность – если человек не ест, если человек заявляет, что отравлен и отказывается от экспертизы, если человеку проведена резекция желудка, и он не следует назначенному курсу лечения, разумеется, он не будет чувствовать себя хорошо. Именно поэтому он находится в госпитале. Мы делаем все, чтобы здравоохранение обеспечило здоровье и жизнь Саакашвили», – заявил Гия Вольский.

В создавшейся ситуации раздражение грузинской общественности вызывает не столько воспринимаемая привычной позиция Запада, европейских политических и организационных структур, сколько неоднократное беспардонное вмешательство официального Киева в дела соседей.

В Грузии вызывает удивление, что, в то время, когда простые украинцы погибают на войне, официальный Киев находит время для активного обсуждения состояния здоровья заключенного вип-афериста и считают уместным делать заявления о нарушении прав человека и сворачивании демократии в Грузии.

Вот что еще прозвучало из уст Зеленского в ходе упомянутой пресс-конференции:

«Грузия, ее руководство – они за кого сегодня?.. Они нейтральные или они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И потому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины?».

Следует пояснить, что в самой Грузии далеко не все в восторге от результатов деятельности Саакашвили, как это долгое время преподносилось на Украине в качестве «истории успеха», которую следует повторить.

Грузинам еще долгое время предстоит залечивать раны, нанесенные правлением Саакашвили и его профашистской партии «Национальное движение». Еще слишком остра боль от потери 20% территории страны, от покалеченных судеб, потерявших собственные дома жителей Абхазии и Южной Осетии, еще не восстановлена справедливость по отношению к тем, кого убивали, пытали, лишали собственности, при этом грубо и демонстративно посягая на честь и достоинство человека.

Тех прав человека, которые для марионеточных режимов, по-видимому, являются лишь предметом спекуляций в ситуациях, подобных сложившейся вокруг угасающего «маяка демократии» (так Саакашвили величал экс-президент США Буш).

Неудивительно, что общественность Грузии в большинстве своем разделяет мнение исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, который в телеэфире Рустави -2 заявил, что считает позицию Киева в вопросе Саакашвили попыткой «вовлечь Грузию в войну».

Саакашвили в свое время поставил Грузию на грани катастрофы, превратив его в антироссийский таран. Маленькой кавказской стране повезло, и она вовремя освободилась от авантюристической преступной власти. А вот освободится ли Украина от киевской хунты до полного своего самоуничтожения – большой вопрос!