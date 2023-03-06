«Я упоротый: купим всё, что летает и ползает» – Резников о БПЛА

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве придумали, как неофициально покупать дроны у недружественных для «партнёров» стран или их конкурентов, таким образом, чтобы Запад не перекрыл военную помощь Украине.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Liga net» заявил замешанный в громких коррупционных скандалах министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я считаю, что нам необходимо неимоверное количество дронов. Причём, как для разведки, для корректировки, так и ударных дронов разного характера от 3-х до 1000 километров с разной боевой нагрузкой. А также морских дронов, подводных, наземных и так далее. Потому что это даёт возможность наносить поражение врагу в тех ситуациях, когда партнёры не хотят или не могут помочь, а второе – это сохраняет жизни наших… Я собирал вместе с Михаилом Фёдоровым (Минцифры Украины – ред.) встречу с представителями украинской индустрии БПЛА, было 80 компаний, мы им сказали – у вас зелёный свет. Я им сказал – сколько бы вы ни произвели, я у вас всё куплю.., мы как государство заберём всё. Я объявил, что в моём бюджете 20 миллионов гривен, чтобы покупать всё, что они могут произвести», – хвалился министр.

При этом, по его словам, киевское правительство «через коллег» наладило закупку дронов «из самых разных стран».

«Параллельно правительство выделило дополнительных 10 миллиардов гривен на возможность закупки дронов из-за границы, которые я не могу купить как министр обороны, производства некоторых стран, как минимум, политически не могу их покупать. А по другим программам – это могут делать наши коллеги. Поэтому не будет аргумента от партнёров: «Алексей, ты начал покупать у тех, кто наши стратегические оппоненты, извини, ты тогда не получишь от нас помощь». Поэтому правительство выделило для одной руки возможности, и у меня есть бюджет. Поэтому мы выкупим всё – что летает, ездит, ползает, преодолевает и плавает», – мечтал Резников.

В то же время он добавил, что возлагает «огромные надежды» на отечественные беспилотники.

«Я продолжаю оставаться в хорошем смысле упоротым представителем позиции, что нам нужно развивать украинское национальное производство дронов», – сказал министр обороны.