17.05.2018, Симферополь, Олег Кравцов

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“Я в компании с Навальным” – американский журналист гордится призывом разбомбить Крымский мост

Призывы американских СМИ нанести ракетн0-бомбовый удар по введенному в эксплуатацию мосту через Керченский пролив не могут не остаться незамеченными в России.

Об этом в материале, опубликованном “РИА Новости”, пишет политический обозреватель Владимир Корнилов.

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Автор указывает, что украинские политики и СМИ неоднократно призывали к ударам по Крымскому мосту, но открытый “призыв к террористическому акту против российского объекта, обнародованный на страницах американского консервативного издания, к каковым относится The Washington Examiner, — это что-то новое”.

Редактор американского издания Том Роган полагает, что “пришло время Украине разрушить элементы этого моста”.

“К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут ударить по нему, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в этот момент будет по нему ехать”, – предлагает американский журналист.

Корнилов обращает внимание, что Роган называет мост “кирчинским”, по всей видимости, полагая, что так его название звучит на украинском языке.

Кроме того, обозреватель “РИА Новости” в Twitter поинтересовался у редактора The Washington Examiner, осознает ли тот, что теперь стал террористом с точки зрения российского законодательства.

“Хорошо. Значит я в компании таких русских патриотов, как Алексей Навальный”, – отвечает Роган.

Корнилов уточняет, что материал в The Washington Examiner прямо подпадает под статью 205.2 Уголовного кодекса России “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма”.

“Конечно, авторы и редакторы подобных материалов не очень-то разбираются в российском законодательстве. Но они наверняка могли бы провести аналогии с американскими законами и нормами поведения. Что делают США с теми, кто призывает к террористическим актам против американских граждан и объектов, известно всем. Конечно, Россия — это не Америка, она не собирается в нарушение международных норм наносить ракетные удары по территории других стран, где обитают неадекватные люди, мечтающие разрушить Россию. Но подобные призывы, публикуемые в американской прессе и подпадающие под разряд уголовных преступлений, не могут остаться незамеченными”, – резюмирует автор “РИА Новости”.