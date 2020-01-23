23.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Одесса, Политика, Сюжет дня, Украина
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«Я в печали. Одесситы е@@нулись и майданулись» – Монтян

Сегодня нельзя говорить о том, что Одесса является наименее лояльным регионом по отношению к Киеву.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, отвечая на соответствующий вопрос зрителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда ли, что Одесса на сегодняшний день – самый нелояльный регион, не считая Донецкую и Луганскую? Я не знаю, что вам сказать по этому поводу, ребята. Я считаю, что Одесса е@@нулась на отличненько и чуть ли не круче всех… Печалька в Одессе такова: у меня огромное количество знакомых ебе@@нулись и майданулись. И я вообще, сука, в печали», – заявила Монтян.

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