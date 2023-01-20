«Я в трезвом уме»: Арестович отказался идти на фронт

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Уволившийся экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, который обещал уйти на фронт в случае ввода российских войск, отказался от этого.

В эфире львовского телеканала НТА он заявил, что его фронт – информационный, а в случае мобилизации «без психологической поддержки» останутся миллионы украинцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы можете отправлять меня на фронт, но я на фронте. Информационно-психологический фронт – это, конечно, не война в окопах, но это очень важный участок фронта. Я думаю, даже доказывать это не надо – это понятно вполне», – сказал экс-чиновник.

Он говорит, что как офицер «научен быть там, где я более эффективен».

«Ну как вы считаете, если я иду сейчас на фронт и лишаюсь возможности продолжать информационно-психологическую деятельность, будет ли лучше стране и обществу? В трезвом уме размышляем – прекращается вся эта история с тем, что я даю в инфопространство, что я поддерживаю психологически огромное количество людей, и начинаю там что-то делать как подполковник, на фронте. Например, комбат – ну, будет хорошо моему батальону, будет хорошо соседям справа и слева, но это не миллионы человек. Вы просто представьте себе эти цифры. Я не хвастаюсь, я просто рассуждаю со стороны», – заявил Арестович.

Напомним, что отставке Арестовича предшествовало его признание, что жилой дом в Днепропетровске был уничтожен в результате действий ПВО Украины.