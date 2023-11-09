«Я в ужасе: США позволили России укрепиться, Крымский мост стоит» – Каспаров

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Украине могло бы хватить одного дня, чтобы уничтожить Крымский мост, если бы США дали ей достаточно оружия.

Об этом в интервью украинскому 24-му телеканалу заявил бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот факт, что этот мост до сих пор стоит – при том, что у американцев достаточно оружия, которое бы перерезало эту главную артерию снабжения, указывает на то, что до сих пор не принято фундаментальное решение. Пока оно не принято и не озвучено, ситуация остается неопределенной. Мы все говорим, что Украина должна победить, освободив все свои земли до Севастополя. Эта фраза не прозвучала до сих пор. Америка до сих пор не может для себя решить последствия украинской победы и поражения России, краха путинского режима, потенциального усиления Китая и так далее. Идут геополитические расчеты, которые не позволяют сделать это заявление», – сказал Каспаров.

Он с сожалением констатировал, что нерешительность Запада позволила России укрепиться.

«Путинский режим сегодня устойчивей, чем год назад. Российская экономика сильна. Это, честно говоря, для меня было сюрпризом. Я с ужасом обнаружил объем нарушения санкций через страны Центральной Азии и выстраивания новой военной индустрии под боком у европейцев и американцев. Идут колоссальные закупки даже не товаров двойного назначения, а детонаторов, пороха, которые они закупают напрямую. Все это через Киргизию попадает в Россию. То есть – на самом деле путинский режим приспосабливается. Остановить этот процесс практически невозможно, потому что Запад не решил для себя, что он находится в состоянии войны с Путиным. Кроме Эстонии, ни одна страна не отозвала послов», – сказал Каспаров.