«Я вам лучше марку подарю» – глава СБУ не стал вдаваться в подробности о теракте на Крымском мосту

21.12.2022  23:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, СБУ, Спецоперация, Терроризм, Украина


Логистика по Крымскому мосту в любой её форме – это преступление, и любые на него атаки «не выходят за рамки норм международного права».

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил врио главы СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Логистика по Крымскому мосту в любой её форме – это преступление, и любые на...

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«Крымский мост, согласно международному праву, норм действующего законодательства Украины, традиций ведения войны и, исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу. Вместе с этим сегодня вам не могу рассказать какие-то детали. Со временем все будет известно. Единственное, что я могу сейчас – это подарить марку «Укрпочты» с изображением разрушенного Крымского моста», – ёрничал подонок.

«Я сейчас… мне интересно наблюдать за российским псевдосвистом, там, где они работают. Задержали, насколько мне известно, двадцать два своих граждан, пытают их, проводя полиграфические исследования. Мне интересно, на что они выйдут, поэтому давайте будем наблюдать, а все детали мы узнаем после нашей победы», – бредил Малюк.

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