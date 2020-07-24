Я вам не Янукович! Лукашенко готов бросить войска на подавление майдана

24.07.2020, Москва, Елена Острякова

В разгонах массовых протестов, которые ожидаются после президентских выборов в Белоруссии, будут задействованы не только правоохранительные органы, но и воинские подразделения.

Это 5-я бригада специального назначения в Марьиной Горке и Третья отдельная Краснознаменная бригада спецназа в Уручье.

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Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении воинской части в Марьиной Горке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам президента, соответствующее решение он принял еще в 2010 году после массовых протсетов в Минске по итогам позапрошлых президентских выборов.

«Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо иметь, особенно после 2010 года, я понял, что нам надо иметь в запасе подготовленных бойцов, подготовленные части в вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам, но всякое может быть… Две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовлены, в том числе для того, чтобы не допустить эскалации напряженности внутри страны», – сказал Лукашенко.

В качестве примера эффективного использования вооруженных сил против протестующих он привел США. Он предполагает, что белорусским военным в этом году придется столкнуться с боевиками из-за рубежа.

«Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Потом майданы. На Майдан, если своих нету (у нас маловато майданутых), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война. Управляемый хаос, стало только хуже», – жалуется Лукашенко.

Бригада спецназа из Марьиной горки имеет опыт участия в более 100 операциях специального назначения, в том числе в Афганистане и Армении.