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Я вам тут не Слава! – Ковтун разбушевался на эфире у Соловьева
Вячеслав Ковтун, которого на российском телевидении представляют как украинского политолога, вышел из себя на программе у Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1», хотя обычно добродушно терпит подшучивание других участников ток-шоу.
Все началось с того, что Ковтун разглагольствовал о вводе миротворцев ООН на Донбасс как о деле решенном, но ему попытался возразить политолог Дмитрий Куликов.
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«Мне не нужны твои подсказки. Уважай тех, кого пригласили. Я на твою программу на ТВЦ никогда не приду. Ты каждый раз за счет моей популярности пытаешься поднять свою известность», – накинулся украинский политолог на коллегу.
«Не тычь мне», – обиделся Куликов.
«А мне кто тыкал, называл Славой? Меня зовут Вячеслав Николаевич», – не унимался Ковтун.
«А слава у нас – КПСС», – попытался пошутить Соловьев, но тут же попал под шквал критики.
«Вам нравится, что ваших гостей оскорбляют? Вы считаете, что это повышает ваш статус как ведущего? Почему вы его не остановили?», – стал выговаривать ведущему украинский участник.
«Вы на себя со стороны посмотрите. Клиническая психиатрия по вам плачет», – перешел к оскорблениям Куликов, однако при этом называя Ковстуна на «вы».
«Господин Куликов пытался вам сказать…», – Соловьев не оставлял попытки сгладить конфликт.
«…Мне не надо ничего говорить, – перебил Ковтун и тут же шикнул на хихикавшего политолога Владимира Корнилова. – Помолчите!».
Владимир Соловьев поинтересовался у украинского гостя, почему он так сильно нервничает.
«Мне надоели бесконечные люди, которые не могут ни одной внятной мысли сказать, но пытаются за счет кого-то показать свою значимость», – ответил скромный Ковтун.
Цели своей он добился: до конца передачи все называли его по имени отчеству.
Метки: Вячеслав Ковтун, Дмитрий Куликов, Миротворцы ООН
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