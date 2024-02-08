«Я второй после Путина!» – Надеждин после отказа в регистрации набросился на Памфилову

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ЦИК РФ сегодня по итогам проверки подписей в поддержку Бориса Надеждина единогласно отказалась регистрировать его кандидатом на выборах президента.

ЦИК сообщает, что из представленных подписей в поддержку Надеждина действительными признаны 95 587 подписей, этого недостаточно для регистрации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ЦИК, из бюджета избирательной кампании Надеждина 77 116 000 рублей получили 162 человека. Таким образом, каждый человек в среднем получил полмиллиона рублей.

Надеждин пытался протестовать. Он заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК, и просил отложить заседание еще на два дня.

«Десятки миллионов людей собирались за меня голосовать. По всем опросам – я на втором месте после Путина. А вы мне рассказываете про 11 умерших и неправильные паспорта», – истерил либеральный политик.

Он считает, что кто-то похитил нотариальные доверенности сборщиков на 1700 подписей и теперь выставит их на аукцион «Сотбис», и предлагает допросить нотауриса.

Чтобы как-то успокоить либерала, председатель ЦИК Элла Памфилова даже призналась ему в любви.

«Мы пошли вам навстречу, перенесли на сутки заседание, чтобы вообще вопросов не было, нами соблюдена вся процедура, все ваши доводы – несостоятельны! Сроки соблюдены с лихвой. Борис Борисович, у вас хорошая политическая перспектива! Мы вас любим!», – сказала Памфилова.

Член ЦИК РФ Борис Эбзеев заявил, что восхищается оптимизмом Надеждина.

Его коллега Николай Левичев был более критичен. Он припомнил Надеждину, что тот будучи депутатом Госдумы лично писал закон, по которому сейчас рассматривается его кейс.

«У меня сложилось ощущение, что кандидат в президенты сейчас использует понятие из средневековья «предпринимательство на вере». Я сегодня утром заглянул на сайт совета депутатов Долгопрудного, где значится, что Борис Борисович Надеждин разделяет позицию партии «Справедливая Россия». Эта партия на своем съезде выразила свое отношение к выборам президента. Считаете ли вы политкорректным и допустимым после своего выдвижения в президенты оставаться депутатом от другой партии?», – сказал Левичев.

Надеждин объявил, что будет оспаривать решение ЦИК в Верховном суде РФ – и до его вердикта не намерен звать сторонников на митинги.

Эти заявления вызвали иронию в экспертном сообществе.

«Выйдут сегодня на Болотную площадь сотни тысяч сторонников “партии мира”, разгневанных отказом в регистрации кандидата “партии мира” Бориса Надеждина? Может быть, в субботу выйдут? Ждём», – иронизирует в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

«Майдауна не будет. Кац сидит в соплях и моче на лице», – пишет белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

Публицист Сергей Мардан уверен, что весь протест ограничится комментариями в соцсетях.

«Наконец либеральному домкому активу будет о чем записывать ролики, помимо очередного насилия над романом Булгакова», – саркастически отмечает он.

«Вой на соевых болотах и вопли зарубежных бомжей начинаются», – вторит ему корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Зарубежные бомжи» не заставили себя ждать.

«Речь же не о Надеждине. Речь о том, что Путин – диктатор. Мы хотели показать, что страна захвачена – вот, показали», – празднует очередную «победу над режимом» экс-депутат Госдумы РФ иноагент Дмитрий Гудков.

Зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров тоже радуется — тому, что его партия не принимает участия в президентских выборах.

«Надеждин , будучи депутатом от «Справедливой России», человеком без лица в оппозиции, символизировал, пусть и недолго, но стихийное желание перемен. Вряд ли он и сам когда-нибудь мог такое себе вообразить. Взлет был стихийным и ситуативным, а значит, чтобы удержаться на такой планке, придется превратить политику в смысл и даже цель своей жизни. Но вряд ли это принесет сравнительно похожий хайп», – пишет Гончаров.

Адвокат Илья Ремесло считает, что Надеждин сам виноват в негативном решении ЦИК. Как и другие несистемные оппозиционеры – он слишком увлекся флешмобом с очередями вместо того, чтобы тщательно проверять документы.

«Может, надо было меньше пиариться и бегать по ютюбу (в том числе по каналам навальнистов), а больше внимания уделять своей команде. Тогда бы не произошло внутреннего конфликта и путаницы с подписями. Тогда бы не было изумительной истории с утерей нотариальных документов и отбраковкой почти 2 000 подписей, включая самого Надеждина и его близких. Кто в этом виноват, тоже ЦИК и несовершенный мир вокруг идеального Надеждина?», – пишет Ремесло.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что сейчас Надеждина не будет поддерживать даже Запад, который предпочтет креатуру беглого олигарха-иноагента Ходорковского. Поэтому эксперт рекомендует передать голоса кандидату, на которого сам работает — Владиславу Даванкову из «Новых людей».

«У Надеждина действительно были определенные косяки в подписях, которые наложились на небольшое желание его допуска на выборы. Но он оживил своим присутствием партию «Гражданская инициатива», как в 2018 году ее оживила Собчак, но сама партия мертвая, и думаю, вернется к летаргическому сну. Сейчас тот же Запад, конечно, интересует, может ли в России появиться антипутинская партия – та же Дунцова заявляет, что будет создавать партию «Рассвет», – написал Гращенков.

Дипломат в отставке Михаил Демурин увидел в истории с Надеждиным внутреннюю диверсию.

«Думаю, что Бориса Надеждина запустили в кампанию по выборам президента России примерно те же, кто в 2017 году поставил беглого ныне Дмитрия Овсянникова главой Севастополя. Я не сравниваю эти две фигуры в личном плане, я просто иллюстрирую линию на разрушение», – написал Демурин.

Политконсультант Мария Сергеева, напротив, видит в приключениях либерального политика сплошной позитив.

«Нерегистрация Надеждина никак не повлияет на ход избирательной кампании по выборам президента РФ: фаворит определён давно, его рейтинг стабилен. Но как мне кажется, от кампании по выдвижению Надеждина выиграли абсолютно все. Выиграл сам Надеждин, из сбитого летчика из телешоу внезапно превратившийся в топового модного политика. Выиграла сетка иноагентских медиа и все эти оппозиционеры в эмиграции: было кого раскручивать, чтобы оправдать грантовое финансирование. И, наконец, выиграла власть, которая вообще никак не препятствовала «антивоенному кандидату» проводить встречи и собирать подписи. Думаю, что тема с Надеждиным угаснет в течение сегодняшнего дня: ведь завтра мы все будем обсуждать интервью Путина Карлсону», – написала Сергеева.