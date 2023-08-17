«Я за бабло» – Венедиктов будет судиться за бренд «Эхо Москвы»

Елена Острякова .  
17.08.2023 20:30
  (Мск) ,  Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, СМИ, экстремизм


Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» решил не продлевать свои права на одноименный бренд. Против выступила только представительница редакции ликвидированной либеральной радиостанции. Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который оценивает бренд в 1,5 млн долларов, протестует против такого решения и намерен обратиться в арбитражный суд.

Об этом он заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» решил не продлевать свои права на одноименный бренд. Против...

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«Вы хотите спор хозяйствующих субъектов? Вы его получите. Потому что мы, миноритарии, в случае продажи имели бы полмиллиона долларов, неплохо. У нас их забрали. Теперь надо идти в суды и говорить о том, что нас обокрали. Хотите так? Будет так», – грозил патлатый.

Прежде, чем обращаться в суд, он намерен написать письма «людям, которые повыше», поскольку он «безработный пенсионер, и за бабло». В качестве самой крайней меры Венедиктов опять грозит американским судом.

«Пройдет время, но это не навсегда. Россия опять задружится с США, будут ездить, торговать, а эта история… Американская компания выиграет этот суд естественным образом, и это будет висеть над «Газпромом». Поэтому они пытаются соблюдать внешние приличия. Мы тоже соблюдаем правила… суды!», – сказал Венедиктов.

Согласно российскому законодательству свои права на бренд редакция может предъявлять еще полгода. ЗАО «Эхо Москвы», большинство голосов в совете директоров которого принадлежит «Газпром медиа», не продлило свои права на бренд в Роспатенте, закончившиеся 14 июля. Тем временем заявку на регистрацию ничейного бренда подало МИА «Россия сегодня».

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