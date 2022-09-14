«Я за Путина и СВО»: Владелец ресторана в Крыму извинился за гимн УПА на свадьбе

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Новости Украины

За украинские националистические песни на свадьбе в ресторане Бахчисарая к ответственности привлекли шестерых человек.

Из них четверо проведут за решеткой от 5 до 15 суток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бахчисарайский райсуд вынес решение по административным делам, составленным по факту исполнения гимна украинских сечевых стрельцов на крымско-татарской свадьбе. Владельцу ресторана «Арпат» назначили 15 суток ареста, ди-джею – 10 суток, маме жениха – 5 суток, маме невесты – 50 тысяч рублей штрафа, супруге владельца кафе – 50 тысяч рубле штрафа, тете жениха – 10 суток.

Хозяин ресторана «Арпат» уже принес публичные извинения и заверил, что готов не словом, а делом поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

«В моём заведении прозвучала неправильная нехорошая музыка, я извиняюсь за то, что не уследил за этим. Я поддерживаю нашего президента и главу Республики Крым за спецоперацию, я против фашизма. Чтоб это не было просто словами, я готов финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине», — заявил он в своем видеобращении.

После проверки ресторана вице-премьер правительства Крыма Михаил Назаров пояснил, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность, а случае рецидива – уголовная. По словам вице-премьера, перечень привлеченных к ответственности будет расширяться по мере установления личности.

Ранее свои извинения принес ди-джей ресторана «Арпат» Ахтем Гемеджи, который поставил гимн украинских сечевых стрельцов «Червона калина». Сам ресторан закрыт на время проведения проверки.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку по факту исполнения гимна УПА на крымско-татарской свадьбе.

Помимо уголовной ответственности за публичную поддержку нацизма, руководитель региона пообещал освободить от должностей любителей националистических гимнов, если они работают в бюджетной сфере, и способствовать прекращению ведения бизнеса, если они частные предприниматели.