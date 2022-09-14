«Я за Путина и СВО»: Владелец ресторана в Крыму извинился за гимн УПА на свадьбе

14.09.2022  12:00 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 387
 
Дзен, Криминал, Крым, Нацизм, Россия, Украина
Новости Украины

За украинские националистические песни на свадьбе в ресторане Бахчисарая к ответственности привлекли шестерых человек.

Из них четверо проведут за решеткой от 5 до 15 суток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За украинские националистические песни на свадьбе в ресторане Бахчисарая к ответственности привлекли шестерых человек....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Бахчисарайский райсуд вынес решение по административным делам, составленным по факту исполнения гимна украинских сечевых стрельцов на крымско-татарской свадьбе. Владельцу ресторана «Арпат» назначили 15 суток ареста, ди-джею – 10 суток, маме жениха – 5 суток, маме невесты – 50 тысяч рублей штрафа, супруге владельца кафе – 50 тысяч рубле штрафа, тете жениха – 10 суток.

Хозяин ресторана «Арпат» уже принес публичные извинения и заверил, что готов не словом, а делом поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

«В моём заведении прозвучала неправильная нехорошая музыка, я извиняюсь за то, что не уследил за этим. Я поддерживаю нашего президента и главу Республики Крым за спецоперацию, я против фашизма. Чтоб это не было просто словами, я готов финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине», — заявил он в своем видеобращении.

После проверки ресторана вице-премьер правительства Крыма Михаил Назаров пояснил, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность, а случае рецидива – уголовная. По словам вице-премьера, перечень привлеченных к ответственности будет расширяться по мере установления личности.

Ранее свои извинения принес ди-джей ресторана «Арпат» Ахтем Гемеджи, который поставил гимн украинских сечевых стрельцов «Червона калина». Сам ресторан закрыт на время проведения проверки.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку по факту исполнения гимна УПА на крымско-татарской свадьбе.

Помимо уголовной ответственности за публичную поддержку нацизма, руководитель региона пообещал освободить от должностей любителей националистических гимнов, если они работают в бюджетной сфере, и способствовать прекращению ведения бизнеса, если они частные предприниматели.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть