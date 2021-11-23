«Я зарёкся давать прогнозы» – либеральный военный эксперт отказался убаюкивать украинцев «перемогой»

Новости Украины

Публикация агентства Bloomberg о том, что Москва сконцентрировала огромные силы на границах, и поэтому Россия скоро нападет на Украину – не содержит реальных фактов и далека от реальности. С другой стороны, сегодняшние возможности армии РФ позволяют ей решать любые задачи без всякой предварительной концентрации.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил военный обозреватель, заместитель главного редактора ультра-либерального «Ежедневного журнала» Александр Гольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заметка Bloomberg не содержит ничего, из-за чего стоило бы беспокоиться. Она не содержит фактических данных. Там говорится, что 100 тыс российских военных сконцентрировано вокруг Украины. Еще в 2014 году Россия поняла, что надо создавать военные соединения прямо на границе с Украиной. И таковые она создала. Они там постоянно. Речь идет не о переброске. Там есть рассуждения о том, что наступление пойдет из Крыма, и в феврале. Февраль в Крыму и на остальной части российско-украинской границы — явно не лучшее время для такого широкомасштабного наступления, которое описывает Bloomberg. Холодно будет, и в Крыму все завязнет. Не надо забывать, что наступать надо будет по узкому перешейку. Этим Россия воспользовалась в 2014 году, когда перекрыла Крым очень небольшими силами». Сейчас вообще воевать бессмысленно. Сейчас в этих районах, что называется, распутица. Если исходить из того, что стороны воюют по лекалам Второй мировой войны с широким использованием бронетанковой техники, то хуже всего эти размокшие хляби степей под Донбассом. Ничего хуже для проведения наступательной операции придумать нельзя. В феврале техника отказывает в условиях холодов», – сказал Гольц.

С другой стороны, он считает, что оценить готовность к проведению какой-то военной операции России против Украины практически невозможно.

«Нет необходимости загодя концентрировать войска. Расстояние небольшое, все уже находятся на месте. Самым большим военным успехом России за последние годы я считаю 26 февраля 2014 года, когда впервые в истории Путин сказал, и в течение суток-полутора на украинской границе разместилось около 40 тысяч. Вот российская армия в результате реформ всеми ругаемого Сердюкова получила способность к мобильности. И развертывание, которое обычно предшествует агрессии, можно осуществить очень быстро. Это вопрос не недель, как когда-то, а дней… С 2014 года я зарекся давать прогнозы», – сказал Гольц.

Он полагает, что захватить все русскоязычные области вплоть до Молдовы – вполне реальная задача для России так же, как и в 2014 году.

«Проблема создать границу там, где ее никогда не было. Необходима растрата большой боевой силы. Я думаю это и испугало в 2014 году», – рассуждает Гольц.