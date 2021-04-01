Подпишись на рассылку
01.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Я здесь ширнулась «Спутником»: ДНР планово прививается» – Монтян

Новости Украины

Страны, которые используют российский препарат «Спутник V», проходят вакцинацию в нормальном режиме, тогда как в других государствах тотальный «трэш и локдаун».

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «КРТ» рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В то время, как в Киеве полный трэш, тотальный локдаун, я даже слышала, что транспорт по пропускам, в Европе творится что ни попадя, просто полный локдаун, сами всё знаете, в ДНР народ планово прививается. Вон, я тоже ширнулась «Спутником» на днях.

Значит, сидят чинно пенсионеры, прививаются в порядке очереди. Донецк живёт обычной жизнью, здесь абсолютно все открыто, я хожу на катки, в аквапарк, открыты все магазины, открыта филармония, концерты, театры, здесь идет обычная жизнь.

И посмотрите на Россию, какой у них сейчас уровень заболеваемости, когда весь мир накрыла третья волна. И посмотрите, что творится в странах, где прививаются «Спутником». Как бы ничего не надо говорить, жизнь сама расставила все на свои места», – резюмировала Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront[email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть