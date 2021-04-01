«Я здесь ширнулась «Спутником»: ДНР планово прививается» – Монтян

01.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Страны, которые используют российский препарат «Спутник V», проходят вакцинацию в нормальном режиме, тогда как в других государствах тотальный «трэш и локдаун».

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «КРТ» рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время, как в Киеве полный трэш, тотальный локдаун, я даже слышала, что транспорт по пропускам, в Европе творится что ни попадя, просто полный локдаун, сами всё знаете, в ДНР народ планово прививается. Вон, я тоже ширнулась «Спутником» на днях.

Значит, сидят чинно пенсионеры, прививаются в порядке очереди. Донецк живёт обычной жизнью, здесь абсолютно все открыто, я хожу на катки, в аквапарк, открыты все магазины, открыта филармония, концерты, театры, здесь идет обычная жизнь.

И посмотрите на Россию, какой у них сейчас уровень заболеваемости, когда весь мир накрыла третья волна. И посмотрите, что творится в странах, где прививаются «Спутником». Как бы ничего не надо говорить, жизнь сама расставила все на свои места», – резюмировала Монтян.